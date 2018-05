POKUŠAJ OTMICE! Majka jedva spasila kćerku od manijaka koji se predstavljao kao TENISER

“Ne mogu da pomislim šta bi se desilo sa mojom kćerkicom da nisam potrčala za manijakom, da ga nisam zaustavila. Oteo bi mi dijete.”

Ovako za “Blic” i dalje u šoku priča Gordana M. (46) majka djevojčice (12) koju je u ponedjeljak uveče na Putu za Ovču pokušao da kidnapuje Ljubomir P. (40) iz komšiluka. Ova žena uspjela je da spriječi manijaka da njenu kćerkicu strpa u kola na samo nekoliko metara od kuće u kojoj stanuje, a kako objašnjava, djevojčica i dalje nije svjesna šta se dogodilo.

– Taj manijak već godinu dana dolazi u prodavnicu koja se nalazi na nekoliko metara od naše kuće i predstavlja se kao teniser koji trenira kod Janka Tipsarevića. Pikirao je moju kćerku i konstantno je spopadao sa pričom da je “talentovana i da će joj pokloniti reket i trenirati besplatno” – priča ova žena.

Kako kaže, kćerkica joj je prvi put pošto joj se Ljubomir predstavio kao teniser ispričala sve što joj je on govorio, ali i to da joj je kupovao čokoladice kako bi je “častio”.

– Mi smo se ovde doselili prije dvije godine. Ljude znam iz viđenja. Ni pomislila nisam da je on neki manijak jer ljudi odavde ga znaju jer živi nedaleko od nas. Kćerkici sam stalno govorila da nema on šta da je čašćava, da joj kupuje čokoladice, jer i ja i suprug radimo i ni u čemu ni ona ni njene sestre i braća ne oskudijevaju – naglašava uplašena majka.

Prisjećajući se tog užasnog ponedjeljka, ova žena kaže da se u ponedjeljak oko 20 sati ispred njene kuće odigrala prava drama.

– Taj dan ona je otišla do prodavnice da kupi grickalice jer nam je u goste došao moj brat sa porodicom. Nekoliko minuta kasnije ona se vratila i ispričala da je ispred prodavnice onaj ‘teniser’ i da hoće da je vodi da joj kupi picu. Ona je na to odgovorila da ne može dok ne pita mamu i tatu, na šta je on odbrusio ‘ne smiješ da ih pitaš ništa’ – priča ova žena.

I dalje pod stresom od ovog nemilog događaja Gordana priča da je tada “bijeli automobil” krenuo, inače uskom ulicom da prolazi “gore – dole” i to dvadesetak puta u nekoliko minuta.

– Svaki put kada bi prolazio pored naše kuće on bi usporavao i gledao u našem pravcu. Tada mi je kćerkica koja je bila ispred dvorišta rekla ‘to je onaj teniser’ – objašnjava Gordana.

Kako kaže, Ljubomir je tada stao ispred djevojčice automobilom, a majka je tada brže – bolje izletjela iz dvorišta.

– Tada sam ugledala nju kako se cimnula od njega. On je pokušao da je uvuče u automobil. Uspjela sam da je istrgnem iz njegovih ruku i pitam ga u čemu je njegov problem. Međutim, on je tada krenuo da me psuje, vrijeđa i unosi mi se u lice – priča ova majka.

Kako objašnjava, u sljedećem trenutku vidjela je svog brata koji je udario rukom u staklo od zadnjih vrata automobila u kojem se nalazio manijak, nakon čega je posjekao ruku.

– Taj čovjek je upalio auto krenuo u rikverc, a zatim je krenuo kolima na mene. Tada sam pozvala policiju, a kćerkici koja je potrčala za mnom rekla da bježi u prodavnicu. Međutim, taj manijak je izašao iz kola i krenuo za njom, pa su je radnice zatvorile u magacin – priča ova žena.

Ljubomir je ušao u prodavnicu i počeo da maltretira radnice govoreći im da će “da progovore engleski i da će im pokazati kako se ispituje na poligrafu“.

– Moj muž koji je bio na Pančevačkom mostu kada je sve to krenulo da se dešava, stigao je tu 25 minuta kasnije. Stao je ispred prodavnice i počeo da doziva tog manijaka. Tada su se pojavili i policajci – priča ova majka.

Međutim, drama se tu nije završila. Ljubomir je nakon što su ga policajci uhvatili, krenuo da se opire, te je glavom udario u grudi oca djevojčice.

– On je šutirao policajce, cimao se i gurao ih. Kada su ga oborili na zemlju on je udarao svojom glavu o beton i govori ‘Razvalite mi glavu, hajde’. Počeo je da prijeti da će dovesti neku svoju ekipu, da ćemo vidjeti svi mi. Jedva su ga obuzdali i ubrzo odvezi. Taj čovjek ne smije da se pojavi više na ulici. Ko zna šta bi uradio mom djetetu da ga nismo zaustavili – uplašena je ova majka.

