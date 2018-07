Pojavila se snimka ubice iz Toronta prije nego je počeo pucati

Dvije osobe su ubijene, napadač i jedna mlada žena, a još 13 osoba je ranjeno u pucnjavi koja se tokom noći dogodila u Torontu.

Pucnjava se dogodila ispred restorana na aveniji Danforth.

Jedna mlada djevojka u kritičnom je stanju, dok je ostalih 12 povrijeđenih hospitalizirano.

Policija moli svjedoke napada da se jave kako bi prikupili više informacija o tome što se dogodilo.

Motiv napada za sada nije poznat, a na Twitteru se pojavila i snimka napadača prije nego je počeo pucati.

Muškarac u crnom mirno je hodao ulicom i najednom se okrenuo u desnu stranu i desnom rukom, u kojoj je držao vatreno oružje, počeo pucati.

NEW: Video shows gunman opening fire in busy Toronto neighborhood, shooting at least 9 people before killing himself pic.twitter.com/FOvq2pscTc

— BNO News (@BNONews) July 23, 2018