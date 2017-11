Pogrešno prenesena izjava Izetbegovića o Kosovu izazvala lavinu reakcija u Srbiji

Nakon što je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović za “Deutsche Welle” (DW) izjavio kako će “raditi ono što i sve patriote BiH, braniti ono na što smo stekli pravo borbom 1992.-1995. godine, pa i samim Dejtonskim mirovnim sporazumom”, različite reakcije u javnosti izazvala je i njegova izjava o odnosu BiH s Turskom.

Tada je jasno Izetbegović poručio kako nikada neće izdati svog brata Erdoana.

– Da li sam ja politički igrač Erdoana koji će početi da se svađa sa Evropom zbog njega? Ne. Samo, ja neću izdati svog prijatelja – kazao je Izetbegović za DW.

Ipak, najveću pozornost u Srbiji uzburkala je rečenica da će, navodno, priznati Kosovo.

Srbijanske agencije ranije su emitirale dio Izetbegovićevog intervjua koji je dao za DW.

Na direktno pitanje hoće li BiH u nekom trenutku priznati kosovsku nezavisnost, agencije su Izetbegovićev odgovor prenijele sa: “Da”. Ipak, to nije bio njegov originalni odgovor.

Izetbegović je na to pitanje odgovorio: “Što se mene tiče, Kosovo je do sada trebalo biti priznato. Sad će se naljutiti moje kolege u Srbiji, ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu unutar BiH, ništa nisu pomogli Kosovu”.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je kako očekuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost u narednih 48 sati, zbog izjave Izetbegovića da će BiH priznati Kosovo.

Stefanović je za “Večernje novosti” kazao da će to tijelo razmotriti dalje korake države i odnos prema takvom potezu Izetbegovića.

Autor: Avaz.ba