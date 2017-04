Pogledajte poludjele pješake koji se bacaju pod automobile da bi iznudili novac!

To je noćna mora svakog vozača! Vozite se automobilom a onda iznenada udarite pješaka koji prelazi cestu! No dobra stvar za vozače iz sljedećeg videa je da ‘pješaci’ na koje su naletjeli nisu nevini ljudi koji su samo htjeli preći cestu, nego se radi o ljudima koji na veoma lud način žele da dođu do ‘lakog novca’.

Naime, ovi prevaranti čekaju savršenu priliku da uhvate pravu žrtvu i od nje naplate novac za ‘bol’ koju su pretrpjeli.

Ovo je ujedno i smiješno i zabrinjavajuće gledati na šta su sve ovi ljudi spremni da bi zaradili novac.