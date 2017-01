Podnijet zahtjev za otcjepljenje: Hoćemo li uskoro gledati raspad Amerike?

Prijedlog da se američka savezna Californija otcijepi od Amerike i službeno je predan Uredu državnog sekretara SAD.

Ukoliko ovaj prijedlog prođe pravno-administrativne procedure, mogao bi pokrenuti referendum o otcjepljenu ove savezne države od ostatka SAD.

Ovu inicijativu pokrenula je grupa “Kampanja za nezavisnost Kalifornije”, koja je prikupila čak 600.000 glasova građana ove države koji žele otcjepljenje od Amerike.

Ukoliko ova inicijativa prođe, a analitičari smatraju da ima velike šanse, već u martu 2019. godine mogao biti raspisan referendum na kojem će građanima biti postavljeno ovo pitanje:

“Da li bi Californija trebala postati slobodna, nezavisna i suverena država?”

What would be the best name of our independent nation? #Pacifica #Calexit #republicofcalifornia feel free to reply with more ideas

— California Secession (@CalExit2016) 12. studenoga 2016.