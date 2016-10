Pod lupom: Zabilježeno 105 kritičnih situacija na izbornim mjestima

Koalicija ”Pod lupom” je na konferenciji za novinare održanoj u 22:00h u Sarajevu izvijestila javnost o procesu glasanja i zatvaranja biračkih mjesta, te o uočenim kritičnim situacijama (povrede izbornih pravila) na terenu do 21:00 sat.

Prije svega, Koalicija „Pod lupom“ još jednom najoštrije osuđuje nasilje u izbornom procesu. Osim napada na predsjednika Opštinske izborne komisije u Stocu, zabilježeni su slučajevi nasrtaja na članove biračkog odbora na BM 026B010 u Pelagićevu, fizički napad na predsjednicu biračkog odbora na BM 125A017 u Prozor-Rami, dva slučaja fizičkog nasilja između birača u Ilijašu i Visokom, kao i otvorene prijetnje posmatračima Koalicije „Pod lupom“. Ovakvo ponašanje sudionika izbornog procesa ozbiljno narušava integritet izbora i udaljava BiH od do sada dosegnutih demokratskih standarda u provođenju izbora. Napominjemo da ovoliko slučajeva nasilja na biračkim mjestima nije zabilježeno unazad 10 godina.

Izuzimajući opštinu Stolac, i ostale gore navedene incidente, glasanje je na većini biračkih mjesta proteklo bez problema. Posmatrači su tokom procesa glasanja zabilježili nepravilnosti na 16 biračkih mjesta. Najmanje jedan slučaj porodičnog glasanja zabilježen je na 56% posmatranih BM, a na 60% BM zabilježeno je 1-5 slučajeva vraćanja birača sa biračkog mjesta zbog toga što se nisu nalazili na izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Na oko čak 32% posmatranih biračkih mjesta zabilježen je barem jedan slučaj da je jedna osoba više puta pomagala biračima koji su pristupili glasanju, ali je na svega nekoliko biračkih mjesta zabilježeno više od 6 ovakvih slučajeva.

Na 7% biračkih mjesta je primijećen slučaj glasanja bez važećih identifikacionih dokumenata.

Zatvaranje biračkih mjesta je uglavnom izvršeno u skladu sa propisima. Većina biračkih mjesta (98,8%) je zatvoreno do 19.15 sati, a preostalih 1,2% do 20.00 sati. Na 11 biračkih mjesta koja nisu zatvorena na vrijeme, građanima koji su se zatekli ispred biračkih mjesta u 19:00 h nije omogućeno glasanje. Na 98,7% biračkih mjesta zatvaranju su prisustvovali svi članovi biračkih odbora. Na 26 biračkih mjesta omogućen je ulazak na biračko mjesto osobama koje nisu ovlaštene za to nakon njegovog zatvaranja i tokom procesa brojanja glasova.

Posmatrači Koalicije još uvijek nadgledaju brojanje glasova na biračkim mjestima dok 141 posmatrač istovremeno prati rad lokalnih izbornih komisija.

Koalicija je danas posmatrala izbore na 2.500 biračkih mjesta, dok su mobilni timovi do 20:00 sati posjetili 893 biračka mjesta, što ukupno iznosi 3.393 biračka mjesta ili 65% ukupnog broja redovnih biračkih mjesta.

Do 21:00 sat posmatrači Koalicije ”Pod lupom” izvijestili su o 105 kritičnih situacija tj. povreda izbornih pravila.

Prijave nepravilnosti odnose se u najvećem broju na sistematska kršenja Izbornog zakona i provedbenih akata CIK-a BiH, njih 22 (porodično glasanje, zloupotreba pomoći pri glasanju), zatim 12 prijavljenih ozbiljnijih nepravilnosti pri glasanju (više osoba glasa više puta, pokušaji iznošenja glasačkih listića sa biračkih mjesta). 33 su prijavljena slučaja otvorenog nagovaranja na glasanje zastrašivanjem ili vršenje pritisaka na glasače. Navodi o tzv. ‘bugarskom’ vozu primljeni su sa tri biračka mjesta.

Temeljem ovih prijava posmatrači Koalicije su podnijeli više od 80 primjedbi na regularnost izbora, od čega jedan dio primjedbi predsjednici biračkih odbora nisu htjeli unijeti u zapsinik iako su bili obavezni u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Koalicija je zaprimila 118 prijava građana, od kojih se većina odnosi na pritiske, nagovaranja, zastrašivanja, podmićivanje i kupovinu glasova u 45 slučajeva, te kršenja izborne šutnje u 28 slučajeva.

Informacije o procesu prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanju rezultata izbora biće pružene javnosti na sutrašnjoj konferenciji za novinare u 11.00 sati.