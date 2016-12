Počinje li danas kraj EU?

U Italiji i Austriji tokom danas će biti održani prvi u nizu ključnih izbora sa kojima rastrzana EU mora da se suoči. Rezultati predsjedničkih izbora u Austriji i referenduma u Italiji mogli bi trajno da preoblikuju političku strukturu bloka, pa čak i da označe kraj EU u obliku u kome ona postoji danas.

Prava dva testa su danas. U Austriji birači glasaju u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je prethodno prvi put u historiji te zemlje izborni rezultat poništen. Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije, mogao bi da postane prvi ultradesničar na čelu Austrije od Drugog svjetskog rata: Njegov protivkandidat Alexander van der Bellen, bivši vođa Zelenih, pobijedio je tijesno na izborima u maju, ali su rezultati poništeni zbog neregularnosti u brojanju glasova pristiglih poštom.

I Italijani danas glasaju na referendumu koji bi mogao da dovede do promjene ustava i ograničavanja moći Senata, što bi otvorilo prostor za neophodne reforme za smanjenje duga. Italijanski premijer Matteo Renzi stavio je svoju političku karijeru na kocku, najavivši da će podnijeti ostavku ako referendum ne prođe. Ankete pokazuju da to jeste realna mogućnost, a to bi značilo da su Bepe Grilo i populistički pokret “Pet zvjezdica” korak bliži vlasti.

Ima li EU šansu?

Ipak, Bregzit i pobjeda Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama ne znače da će automatski desničari i ultradesničari doći na vlast i u Evropi.

No, Trumpova pobjeda učinila je ono što se činilo nemogućim ipak mogućim.

Ultradesnica jeste u usponu, ali može da se dogodi i da birači u, po Evropu nesigurna vremena, ipak izaberu poznate i stabilne opcije.

I uticaj desničara mogao bi biti limitiran. Ako Hofer zaista pobijedi u Austriji, treba imati na umu da osim simboličkog značaja, u funkcionalnom smislu njegova pobjede neće mnogo promijeniti stvari u Austriji jer predsjednik ima, u suštini, ceremonijalnu ulogu.

Dodik pozvao Srbe da glasaju za Hofera

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik pozvao je Srbe u Austriji da na predsjedničkim izborima u toj zemlji podrže kandidata Slobodarske partije Austrije Norberta Hofera jer je on “osvjedočeni prijatelja srpskog naroda i RS”.

– Austrija je nova domovina mnogih naših ljudi. Oni tamo žive i rade već decenijama i snažno su integrisani i zainteresovani za stabilnost tog društva. Stoga, pozivam sve Srbe u Austriji da podrže Hofera koji se pokazao konstruktivno i prijateljski prema svemu onome što radi RS – izjavio je Dodik.

On je naglasio da u Austriji postoje ljudi koji žele dobro RS, te da u Štraheu vidi čovjeka koji razume ukupnu situaciju i shvata realno stanje.

On jsmatra da bi pobjedom Hofera Austrija dobila predsjednika koji će raditi na očuvanju i napretku svih njenih vrijednosti, ali i unapređenju odnosa sa ostatkom svijeta.

Autor: Avaz.ba