Počelo je: Snažno nevrijeme pogodilo Tuzlu (VIDEO)

Kako je i najavljeno, BiH će danas zahvatiti nagla promjena vremena, a nevrijeme je već zahvatilo Tuzlu.

U snimcima, koje je objavio lokalni portal Tuzlarije.net, se vidi snažan pljusak koji je napravio velike probleme vozačima.

Upaljen meteoalarm: Stižu nam intezivne padavine i grmljavina

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) Bosne i Hercegovine izdao je danas narandžasto upozorenje zbog izraženijeg grmljavinskog nevremena, praćenog intenzivnijim padavinama, prenosi Anadolu Agency (AA).

Upozorenje je izdato za područje sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne gdje se nakon 17 sati očekuju lokalni pljuskovi i grad.

Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se i u petak. Na jugu Hercegovine, uglavnom, bez padavina. Temperature u Bosni od 14 do 20 stepeni Celzijusovih, a dnevne od 23 do 29, na jugu do 31 stepeni Celzijusovih.

Slične vremenske prilike očekuju se i u subotu. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 30 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju se očekuje sunčano vrijeme. Poslijepodne umjeren razvoj naoblake može u centralnim i istočnim područjima Bosne usloviti lokalne pljuskove, ponegdje uz grmljavinu. Jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 26 do 31 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozama FHMZ, u ponedjeljak je takođe sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake poslijepodne. Lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 11 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni Celzijusovih.

Autor: AA