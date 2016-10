Plivali su u gumenom čamcu, a onda ih je iznenada napala ogromna ajkula! (VIDEO)

Napadi ajkula su prilično rijetki, no i dalje izgledaju poput scena iz noćnih mora. Obožavamo plažu i more, no kada god uđemo u vodu i otplivamo daleko od obale, kroz glavu nam prođe misao o velikoj ajkuli koja će nas iznenada napasti iz dubina.

Vodeni grabežljivci, posebno velike bijele psine, toliko su zastrašujuće i okupiraju naše umove da je popularni Discovery channel odlučio da svake godine po sedam dana prikazuje dokumentarce o ovim zasztrašujućim vodenim predatorima.

U narednom videu pogledajte šta se dogodilo kada je jedna velika ajkula napala grupu ljudi koja se vozila u gumenom čamcu.

Autor: Ludodobola.com