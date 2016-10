Plenković se nada mandatu na čelu nove hrvatske Vlade

Most nezavisnih lista i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) danas nastavljaju još jedan krug pregovora za formiranje nove Hrvatske vlade, no po prvi put pregovori se održavaju u središnjici Mosta, umjesto, kao do sada, u HDZ-ovom sjedištu, javlja Anadolu Agency (AA).

Iako su brojne medijske ekipe očekivale dolazak vođe Mosta Bože Petrova i njegovih najbližih suradnika pred središnjicu HDZ-a na Trgu žrtava fašizma, iz stranačke središnjice HDZ-a nenajavljeno je izišao lider HDZ-a Andrej Plenković i kratko se obratio novinarima sa objašnjenjem da se pregovori danas vode u prostorijama Mosta.

Plenković je iz stranačke središnjice izišao u 15 sati, u pratnji još uvijek aktualnog ministra financija Zdravka Marića i ostalih iz pregovaračkog tima HDZ-a.

Službenih i konkretnih informacija u kojoj su fazi pregovori za sastavljanje Vlade još uvijek nema, no mediji nagađaju kako se danas razgovara upravo o podjeli resora, odnosno preraspodjeli mjesta između Mosta i HDZ-a u budućoj Vladi i Saboru.

Andrej Plenković jutros je ostavio mogućnost da će pregovori završiti do sljedećeg ponedjeljka, 10. oktobra, za kada je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sazvala sljedeći krug konzultacija, te kako je moguće da će se na Pantovčaku pojaviti kao novi mandatar sa najmanje 76 potpisa budućih zastupnika.

Prva sjednica novog saziva Sabora će se, po određenom zakonskom roku, održati 14. listopada, do kada se očekuje i formiranje saborske većine.

