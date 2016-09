Pjesmom punom bola najavio samoubistvo: Ovo su stihovi mladića (19) koji se bacio pod voz!

Volim i ja tebe i molim te, nemoj tugovati, ovim riječima započeo je svoje oproštajno pismo majci Uroš Dikić (19), koji se ubio skočivši pod teretni voz. Nesrećni mladić prekjučer je sahranjen u Novoj Pazovi, a od njega su se oprostili roditelji, sestra, ali i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Uroš je sahranjen u bijelom kovčegu na kome je ostavljena crvena ruža, a neposredno prije toga jedan od njegovih rođaka pročitao je oproštajno pismo u kom je napisao pjesmu majci.

– Zapali slike da te ništa na mene ne podsjeća… Rano jutro opet sam zaplakao, da li ima nade za raj ili je sve pakao. Bože, pitam te u ovim kasnim satima, ja sam skromna duša što svake noći grebe po tuđim krvavim vratima – jedva je pročitao mladić i nastavio:

– Opet sam budan, još jednog ranog jutra iz noćne more ću se probuditi i sutra. Nastaviću nepoznatim ulicama da lutam, nastaviću tablete da gutam, nastaviću po tvojim vratima sve jače da lupam. Ovaj tekst pišem 28. jula, kada sam ponovo spoznao šta je to ljubav – čitao je jecajući muškarac.

U pismu dalje Uroš pita Boga da li će žaliti zbog njegovog rasula jer ga je, kako je naveo, umjesto lijepog jutra preplavila oluja.

– Kiša je prošla kroz zidove i pada poput suza. Potopljena je nevina ruža i majčina bluza, da li sam u još jednoj prokletoj noćnoj mori?! Shvatam da nisam, osjećam da previše boli. Shvatam da nisam dok gledam Boga kako molim… Kroz otvorena vrata srce mi probadaju đavolji rogovi, nisam uspeo ni da progovorim… – napisao je nastradali mladić.

Potom navodi da su ljudi robovi i da istinska sreća ne postoji i ponovo se obraća ožalošćenoj majci.

– Kevo, nemoj više da me posjećuješ, samoj sebi da zadaješ bol i mene povređuješ, još više nego što sam povrijeđen, zar ne primjećuješ? Znam da me čuješ iako više ne znam voljeti… Zaboravio sam kako lijepe riječi izgovoriti. Odavno sam prestao molitve zboriti, nepostojeći nisu, niti će ikad progovoriti. U ovom moru lažnih suza obješen ću stolicu nogom oboriti, zato me nemoj posjećivati – pisao je u oproštajnom pismu mladić i dodao da je njegova majka navikla živjeti na mjestu gdje su ljudi robovi.

Autor: Kurir.rs