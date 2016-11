PINKOVE ZVEZDE VEĆ SADA DOBILE POBJEDNIKA?! Vanserijska Melika iz Srebrenika oduševila žiri

Melika Moranjkić sinoć se u ”Pinkovim zvezdama” predstavila numerom ”Ima jedan svijet” koju u originalu izvodi grupa ”Stijene”. Takmičarka ima 16 godina i dolazi iz Srebrenika.

Odlično peva – rekla je Aleksandra i pritisnula zeleni taster.

Melika je u startu dobila svih pet glasova stručnog žirija.

– Ona je iz rasadnika talenata. Mene čim glas ne bude služio, otićiću u Srebrenik. Tamo ću sigurno ponovo propevati – našalila se Zorica.

– Kada imamo vanserijskog pevača, on ume u prvih par stihova da iskaže sve. Oseti se to, vidi se. Ja sam sad zaista srećna. Znajući da postoji ovakav ženski vokal. Srećna sam što imamo nekog ko ima sve elemente da bude vanserijski pevač, a ti to zaista jesi – rekla je oduševljena Aleksandra.

– Svaka ti čast, pevaš anđeoski. Mnogo si lepa i mnogo lepo pevaš. Sva sam se naježila – ushićena je bila Dara.

– Opravdala si ono što smo očekivali od tebe – rekla je Zorica koja se prisjećala audicije na kojoj je bila i čula takmičarku po prvi put.

