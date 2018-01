Pet najbitnijih simptoma: Kako razlikovati gripu od prehlade?

Prehlade su u pravilu bezopasne i najčešće se povlače bez posljedica. No kada je riječ o gripi oprez je itekako potreban.

Gripa oslabljuje tijelo i čini ga podložnim za ulazak bakterija što uzrokuje niz komplikacija. Prehladu i gripu uzrokuju virusi, a često je problem njihovo razlikovanje na počecima bolesti jer imaju neke zajedničke simptome, zbog čega ih je važno razlikovati.

1. Kada počinju prvi simptomi?

Prve naznake prehlade javljaju se dan do dva nakon kontakta s virusom, obično započinju svrbežom i osjećajem žarenja u grlu koji se polako pogoršavaju. Gripa nastupa munjevito i naglo, od jutarnjeg zdravog i poletnog osjećaja do već nakon nekoliko sati bolnog čitavog tijela.

2. Koji su najsličniji simptomi?

Grlobolja i iscjedak iz nosa prve su naznake bolesti koje se pojavljuju i kod gripe i kod prehlade. No, s bitnom razlikom. Kod prehlade problemi s nosom i sinusima obično krenu nakon što grlo prestane boljeti, nakon čega slijedi prozirni iscjedak iz nosa. Postepeno on postaje obilniji, gušći i žut, a nos je čitavo vrijeme blokiran, peti dan stanje se poboljšava. Kod gripe upala ne sazrijeva na takav način, naime iscjedak ostaje isti po nekoliko dana ne mijenjajući svoju teksturu. Iscjedak u gripi obično ne postaje gust i gnojan s vremenom kao kod prehlade, a kašalj obično ostaje suh i neproduktivan. Provjerite koje namirnice i biljke olakšavaju kašalj.

3. Koliko visoka tjelesna temperatura otkriva prehladu/gripu?

Blokada nosa i osjećaj iznemoglosti koji nastaju zbog opterećenosti dišnih puteva kod prehlade izazivaju glavobolju i blagi osjećaj groznice. Kada je riječ o gripi, takvi su simptomi mnogo intenzivniji i tijelo trenutno ostaje prikovano za krevet, što uvelike uzrokuje skok temperature do 40°C. U borbi protiv visoke temperature može vam pomoći prirodni antibiotik od meda, đumbira i češnjaka.

4. Kada je vrijeme za mirovanje i ležanje u krevetu?

Ovisno o virusima koji su uzrokovali prehladu, razlikujemo i različite joj simptome. Nekada to mogu biti slabost i drhtavica, no oni nastupaju postepeno. Ležanje u krevetu nije nužno, i osoba s prehladom može normalno funkcionirati. Za razliku od prehlade, gripa simptome pokazuje na očima u obliku crvenila i suza, dok koža izgleda vlažna i drži visoku temperaturu. Bolovi u zglobovima, gubitak apetita, razdražljivost, osjetljivost tijela na dodir i iscrpljenost uzrokuju i potrebu tijela za odmorom. Kod gripe je nužan oporavak, ležanje u krevetu, minimalan kontakt s okolinom i pogotovo jačanje imuniteta, a to možete napraviti uz pomoć juhe koja eliminira gripu i prehladu.

5. Koliko dugo traje prehlada/gripa?

Vrhunac prehlade događa se obično dva do tri dana nakon pojave simptoma, a najgore prolazi već nakon sedam dana. Prehlada bi se trebala u potpunosti povući tri, maksimalno četiri sedmice nakon oboljenja. Gripa iscrpljuje tijelo pa se bolovi i umor mogu zadržati još sedmicama, ponekad mjesecima nakon pojave prvih simptoma. Napitkom od cvekle za energiju i čišćenje krvi možete ublažiti osjećaj umora.

Teža gripa dodatno oslabljuje organizam i može uzrokovati pojačane bolove u području trbuha i crijeva, zglobova i mišića ili mozga. Ako zbog zaraze virusom u tijelo počinju prodirati i bakterije, prijete ozbiljne bolesti poput upale pluća.

Autor: Radiosarajevo.ba