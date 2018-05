Pet mrtvih u padu vojnog aviona, objavljen stravičan snimak nesreće

Najmanje pet osoba poginulo je u padu teretnog vojnog aviona C-130 u američkoj saveznoj državi Džordžija

Avion se srušio pored autoputa u blizini međunarodnog aerodroma Savana/Hilton Hed.

Hitna služba izjavila je da se avion C-130 srušio pored raskrsnice autoputa 21 i ulice Krosgejt.

Do nesreće je došlo u 11:28 po lokalnom vremenu tokom probnog leta za Arizonu. Svjedoci su izjavili da se avion srušio nedugo nakon polijetanja.

Putevi oko mjesta pada aviona su zatvoreni i stanovnici su upućeni da izbjegavaju to područje. Fotografije i snimci s mjesta incidenta prikazuju gusti crni dim koji se širi iz olupine aviona.

Avion je pripadao vazdušnim snagama nacionalne garde (ANG), odnosno njenom 165. krilu sa sjedištem u gradu Savana.

Na društvenoj mreži Twitter objavljen je snimak trenutka pada aviona, na kojem se vidi da avion pada direktno, bez ikakvog upravljanja, a potom se sa mjesta nesreće uzdiže ogroman oblak dima.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv

— Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018