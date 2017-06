Paklena sedmica: Bit će 40 stepeni, nakon čega slijedi šok!

U našoj zemlji sutra se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bit će u Hercegovini. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Poslijepodne razvojem oblačnosti na krajnjem sjeverozapadu i istoku Bosne moguć je slab pljusak. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.

Što se tiče vremenskih prilika u cijelom regionu, narednih dana nas očekuju rekordne temperature, ali i padavine.

Pljuskovi, pa pakleni dani sa temepraturom i do 40 stepeni Celzijusovih, a onda osvježenje, u najkraćem je prognoza vremena do kraja ove sedmice. Osim toga, stručnjaci upozoravaju i na ekstremno visok nivo UV zračanja.

Nevrijeme koje je protutnjilo Balkanom je prošlo, ali se nove nepogode najavljuju u narednim danima. Još tokom današnjeg dana lokalno se mogu očekivati pljuskovi sa grmljavinom. Nakon toga slijedi paklena sedmica

– Nevrijeme je došlo sa severa Evrope i najviše je zahvatilo Italiju i Hrvatsku. To je sada završeno. Slijedi nam nedelja, gdje će u nekim gradovima u Srbiji biti čak i do 40 stepeni. Do petka se očekuju topli dani od 35 pa do 39 stepeni Celzijusa. Nakon toga slijedi pad temperature za desetak stepeni, najavljuje meteorolog Nedeljko Todorović.

On kaže da već od početka jula slijedi svježija varijanta ljeta, kada se očekuje da će temperatura maksimalno biti od 22 do 28 stepeni. Svježije vreme trajat će oko sedmicu dana, kada opet možemo očekivati da će doći do ponovnih nepogoda, s tim što je moguće da pljuskove i grmljavinu prate jači udari vjetra.

Ono što je alarmantno za naredne dane, jeste da će u UV zračenje biti ekstremno visoko, zbog čega građani moraju dodatno da povedu računa i da se adekvatno zaštite šeširima, kremama sa zaštitnim faktorom i laganijom garderobom koja ne otkriva najosjteljivije dijelove tijela.

Hrvatski mediji prenose tvrdnje meteorologa kako nevrijeme i dalje prijeti toj zemlji.

– U nastavku sedmice bit će još i toplije, posebno danju, vruće i vrlo vruće. Iako će dojam biti više nego ljetni, atmosfera će biti nestabilna, pljuskovi i grmljavina povremeno će nas uznemiravati. Srijeda poslijepodne bit će iznimno pljuskovita, osobito na sjevernom Jadranu, kojem bi ponovno moglo zaprijetiti jače nevrijeme, kaže meteorologinja Tea Blažević.