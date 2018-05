Paddy Ashdown: Bosnu sam napustio prerano

Paddy Ashdown bivši visoki predstavnik, rekao ja da nacionalizam u BiH raste te da kada je napuštao Bosnu i Hercegovinu prije 12 godina nije mogao da zamisli da će 2018. u Vašingtonu i dalje govoriti o toj zemlji i njenim problemima.

– Umjesto da se kreće naprijed ka održivom miru kao dio EU, Bosna se počela kretati unazad. I to je veoma opasno – kaže Paddy Ashdown za “Glas Amerike”.

Jedan od njegovih projekata tokom mandata u BiH i je bila reforma policije, a tadašnja kriza. kako sam kaže, ipak se nije riješila, a danas je to i Izborni zakon.

– Projekat nije uspio jer je međunarodna zajednica okrenula leđa, ali ima dosta drugih stvari koje smo postigli: jedinstvena vojska, jedinstvena carinska kontrola, obavještajna služba, služba za indirektno oporezivanje. Da, za sve te stvari izvršen je pritisak međunarodne zajednice, ali je ponuđena i konstruktivna pomoć. Ali nažalost međunarodna zajednica je okrenula leđa policijskoj reformi. Ponekad kada pogledam unazad, upitam se da li sam možda trebao ostati još 5 ili 6 mjeseci da tu reformu učvrstim. Kada je u pitanju reforma izbornog zakona, činjenica je da se Bosna sama mora pokrenuti po tom pitanju – naveo je on.

– Ona može biti funkcionalna država i postati članica EU koja na učinkovit način služi svojim građanima i pruža im pristojan život jedino ako bude funkcionalna država. Onda kada to ne uspije uraditi, bilo sa policijskom ili izbornom reformom, BiH sama sebe sprječava da ima jedinu budućnost koju može dati svojim građanima, a to je sigurna i dolična budućnost. Bosna sada mora udovoljavati evropskim standardima, a jedan od njih je izborni standard. Ako to ne uradi, ne može se pridružiti Evropi. Moj stav je uvijek bio: Nemojte se miješati u unutrašnju bh. politiku. Ja prihvatam onoga koga su oni izabrali. Možda oni sebe zovu nacionalistima, ali ja ih prosuđujem po onome što rade, a ne po onome kako sebe zovu. Smatram to ispravnom politikom. Smatram da Zapad često griješi u biranju svojih miljenika, u Bosni i drugim zemljama – dodao je Ashdown.