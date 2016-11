Padaju rekordi: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja novembra

Toplo vrijeme koje nas je zadesilo tokom ovih dana, sjajan je uvod u ostatak novembra.

Prostrano polje sniženog pritiska zraka s centrom nad sjeverozapadnom Evropom, našem dijelu donosi južne vjetrove i toplu zračnu masu, tako da će nas sljedećih dana pratiti natprosječno toplo vrijeme, iako uz više oblaka i povremenu kišu.

Posebno toplo bit će u prvoj polovini sljedeće sedmice kada bi temperaturna odstupanja od normale ponegdje mogla biti blizu rekordnih vrijednosti, javlja Hidrometeorloški zavod Bosne i Hercegovine.

Sutra nas očekuje se stabilno i suho vrijeme, dok se period nestabilnog vremena sa padavina prognozira od 19. novembra i zadržat će se do kraja prognoznog perioda 30. novembra.

Više padavina očekuje se na jugu, jugozapadu, jugoistok i djelimično centralnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Jutarnje temperature u periodu od 14. do 17. novembra u Bosni se očekuju od -4 do 1, a u Hercegovini od -1 do 4 stepena. Dnevne temperature u Bosni kretat će se do 10, a u Hercegovini do 13 stepeni.

Porast temperatura prognozira se od 17. novembra do kraja prognoznog perioda 30. novembra, a očekivane jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 4 do 9 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju od 10 do 15 stepeni.

Maksimalne dnevne u Bosni dostizat će vrijednosti do 17, a u Hercegovini do 19 stepeni.

Dovoljno da kažemo da do kraja novembra ne bi trebalo biti snijega.

Autor: Avaz.ba