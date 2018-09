Ovaj video je u pola dana pregledalo 6 miliona ljudi: Zeznuli su dječaka pretvarajući se da je nevidljiv

Popularni slovački YouTuber David Dobrik zeznuo je brata jednog od svojih prijatelja pretvarajući se da je dječak postao nevidljiv, a snimak je postala apsolutni hit na Twitteru.

Malenog Vardana prvo su pokrili plahtom glumeći da izvode trik kojim su ga napravili nevidljivim. Nakon što su maknuli plahtu s dječaka, David i svi prisutni pravili su se da ga ne mogu vidjeti, što je njega toliko uplašilo da je zaplakao, a u jednom trenu se i prekrstio.

Snimak je u manje od 24 sata pogledalo više od 6,2 miliona ljudi, a kako je Vardan reagirao kad su mu rekli da su ga vidjeli sve vrijeme, pogledajte u viralnom snimku ispod, piše “Avaz.ba”.

I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) September 6, 2018