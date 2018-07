Ovaj snimak pokazuje sav užas kroz koji prolaze spasioci na Tajlandu

Spasioci na Tajlandu imaju veoma težak zadatak ispred sebe, uske i mračne tunele kroz koje moraju da se provuku samo da bi stigli do dječaka zarobljenih u pećini. Povratak je još teži.

Ne samo da moraju sami opet da se provlače kroz mutnu vodu i nepristupačan teren, već moraju na površinu da izvuku dječake koji ne znaju da plivaju. Ovaj video najboilje pokazuje koliko je opasan put do površine.

Kroz ove tunele ronioci dječake vode ka površini vezane konopcima. Za sada njih osmorica uspješno su izvedeni na površinu, a u pećini je ostalo još četiri dječaka i njihov trener.

Akcija spašavanja trajaće i danas, a da li će se danas i završiti, zavisi od brzine kojom budu izvačili dječake.

Thai cave rescue mission to resume with eight boys and coach still trapped!

Trapped since nine days without food!

Kudos to those expert Divers from rescue team. #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Er9loHXnaH

— Hitesh (@hitb007) July 9, 2018