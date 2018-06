Ovaj grad u Hrvatskoj ne želi siromašne na svojim plažama

Crikvenica ne želi siromašne na svojim plažama. Nisu to kazali tim riječima, ali njihova odluka o zabrani parkiranja na području grada autobusima koji dovode jednodnevne turiste iz unutrašnjosti odrazit će se upravo na najsiromašnije. Naprosto zato što upravo ljudi slabijeg imovinskog statusa organiziranim autobusima dolaze na jednodnevne izlete na more.

Takvi autobusi koji ih zorom dovedu, a navečer odvedu, često su mnogima jedini način da uopće vide more. Oni po osobi, naime, najčešće koštaju od 80 do 100 kuna, što je najjeftinija opcija za odlazak na more. Takve izlete koriste i oni koji bi sebi mogli priuštiti smještaj, ali im je ovakva opcija jeftinija i zgodnija. Oni će se i nakon ovakve odluke snaći tako da potroše više za smještaj. No upravo zato je ovo udar na one kojima je ovo jedini način da vide more.

Ova odluka objavljena je na službenim stranicama grada još krajem maja.

Jasno, sve se pravda gužvom koja, kao uostalom svugdje na Jadranu, paralizira grad u ljetnim mjesecima.

Autobusi neće moći ući u grad i samo iskrcati putnike

“Središte grada, pješački prijelazi, plaže i parkovi preopterećeni su velikim brojem ljudi, javne službe zadužene za funkcioniranje sustava uza sve napore ne mogu kvalitetno obavljati svoje poslove što stvara nezadovoljstvo kod turista i stanovnika grada”, stoji u objašnjenju ove odluke na stranicama grada Crikvenice.

Nastavljaju priopćenjem u kojem navode kako se planira smanjiti broj ulazaka autobusa u grad. Drugim riječima, to bi značilo da se autobusima neće moći ući u grad i samo iskrcati ljude.

“Kako bi se riješila navedena problematika, i poboljšala kvaliteta cjelokupne turističke ponude Grad Crikvenica, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice i tijelima zaduženim za turističku djelatnost izradili su prijedlog ‘Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice’ koja ima za cilj ograničiti i smanjiti broj ulazaka u Grad autobusnih prijevoznika tijekom najfrekventnijih dana, u periodu od 15.06. do 15.09.2018. s posebnim naglaskom na zone posebnog prometnog režima. Gradsko vijeće Grada Crikvenice navedenu je odluku i usvojilo na sjednici održanoj 17. maja 2018. godine”, pišu na stranicama grada.

Ako imate smještaj, onda smijete u grad

No iz izjave zamjenice HDZ-ovog gradonačelnika Silvije Crnić jasno je da će nova regulacija najviše pogoditi jednodnevne izletnike.

“Na području Grada Crikvenice tijekom ljetne turističke sezone, naročito subotom i nedjeljom, uočen je dolazak većeg broja turističkih autobusa s više hiljada turista. Ocijenjeno je da je potrebno dolazak autobusa i jednodnevnih turista svesti na prihvatljivu mjeru imajući u vidu održiv kapacitet cesta, javnih površina, naročito plaža. Nova prometna regulativa, kao i dodatni uvjeti vezano za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima, omogućit će nesmetan svakodnevni život građana i povećati kvalitetu usluge kako za jednodnevne goste, tako i za goste koji u Crikvenici borave duže vrijeme“, kazala je zamjenica gradonačelnika gđa. Silvia Crnić.

Jasno, mjera se ne odnosi na autobuse koji voze goste koji imaju smještaj u gradu.

“Također je važno napomenuti kako se ‘Odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području Grada Crikvenice’ ne odnosi na turističke autobuse koji dovoze ili odvoze goste koji imaju osiguran smještaj u smještajnim objektima u zoni posebnog prometnog režima”, stoji dalje u objašnjenju na stranicama grada.

Penzioneri ogorčeni

Jednodnevni turisti iz unutrašnjosti Hrvatske, kao i iz susjedne BiH, prisutni su na cijelom Jadranu. Brojnim ljudima to je najjeftiniji, a često i jedini način da vide more.

Sindikat umirovljenika i Matica umirovljenika Hrvatske ovakvu odluku smatraju diskriminirajućom.

Umirovljeničke udruge obratile su se pismom i ministru turizma Gariju Cappelliju u kojem ističu kako je dobro poznato da na takve jednodnevne turističke izlete dolaze umirovljenici, pa ocjenjuju da se time diskriminira jedna kategorija turista, a to su domaći turisti, koji su k tome uglavnom osobe starije životne dobi.

Uz napomenu da bi takve odluke mogle uslijediti i u drugim gradovima, primjerice u Novom Vinodolskom, od Ministarstvo turizma i Udruge gradova traže da hitno osude takvu odluku te traže njezino ukidanje.

“Najveći broj jednodnevnih turista su hrvatski umirovljenici, koji na turističke destinacije dolaze u povoljnim aranžmanima (od 80 do 120 kuna) jer im je jedino to financijski prihvatljivo. Naime, prosječna mirovina u Hrvatskoj za mart 2018., prema službenim podacima HZMO-a, iznosi 2345 kuna. Linija siromaštva prema Državnom zavodu za statistiku u 2017. iznosila je 2180 kuna. Takve mirovine prima 52,5 posto naših umirovljenika ili više od 600.000 ljudi”, navode umirovljeničke udruge.

Vijećnik iz Novog Vinodolskog: Potrošači su nikakvi, leže po parkovima

Penzioneri u svom priopćenju navode i riječi vijećnika iz Novog Vinodolskog te se boje da slične mjere ne uvedu i drugi gradovi. Tako je gradski vijećnik Novog Vinodolskog Neven Pavelić, kako prenosi Hina, konstatirao “da ima divnih ljudi među jednodnevnim izletnicima, no da se Novi marinama i obnovljenim hotelima diže na razinu četiri zvjezdice i da teško može funkcionirati kao destinacija s četiri zvjezdice uz jednodnevne izlete”.

“Takav stav smatramo degradirajućim jer prema tonu ove izjave ispada da su umirovljenici uglavnom ljudi nekulturnog karaktera i ponašanja, te tvrdnjom kako ti umirovljenici ‘donesu sa sobom sve što im treba od hrane i pića, potrošači su nikakvi, leže po parkovima’. Turistički gradovi poput Crikvenice i Novog Vinodolskog već degradirane i osiromašene umirovljenike, kojima su izleti u organizaciji njihovih udruga bili jedini način za odmor i opuštanje, dodatno degradiraju jer im se ne omogućava ljetovanje u vlastitoj zemlji”, ističe se u priopćenju umirovljenika.

Upozoravaju i da parkiranje autobusa s jednodnevnim turistima na mjestima udaljenima od plaže, centra grada ili bilo kojih drugih turističkih sadržaja može biti pogubno za umirovljenike. Naime, Odredba se provodi u periodu od 15. juna do 15. septembra, što zbog klimatoloških uvjeta može nepovoljno utjecati na zdravlje jer su temperature u to doba godine redovito iznad 30 stupnjeva u hladu, a na otvorenim površinama još i veće.

Jasno, odredba o neparkiranju jednodnevnih autobusa neće pogoditi samo penzionere već sve one koji na taj način ljetuju. Često su to obitelji s djecom iz Hrvatske i susjedne BiH kojima je to jedini način da se okupaju u moru.

