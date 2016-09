OTVORIO DUŠU: Semir Jahić prvi put otvoreno o Šabanu Šauliću, Zvezdama Granda, muzičkoj karijeri…

Semir Jahić se trenutno nalazi na turneji po Americi, a uporedo je vrijedno radio tokom cijelog ljeta.

On planira i dvije nove pjesme koje mu je napisao Šaban Šaulić, što je velika čast za jednog mladog pjevača. O tome ko je bio njegov favorit u ovogodišnjoj sezoni popularnog takmičenja, djevojakama te o tome koliko mu se promijenio život nakon “Zvezda Granda” govorio je sasvim iskreno. Međutim, nije želio da nam otkrije i to da li je zaljubljen, piše Expressmag.ba.

Najavio si dvije nove pjesme. Kada možemo da očekujemo da ćeš ih izdati i pustiti sudu publike?

– Aranžmani su skoro završeni, a radi ih Aco Sofranijević, s obzirom da sam cijeli septembar zauzet američkom turnejom, pjesme ću tek u oktobru da završim i da izdam. Nakon toga slijede promocije.

Pisalo se i pričalo da ti je Šaban Šaulić uradio dvije pjesme. Da li ćeš i njih snimiti?

– Od Šabana Šaulića sam tražio i prije da mi uradi neku pjesmu, tada nije imao. Poslije nekog vremena me nazvao i ponudio dvije pjesme. Ja sam tokom takmičenja pjevao njegove pjesme, i velika je čast da je on prepoznao da sam dobar izbor za njegove pjesme.

Smeta ili ti što te mnogi porede upravo zbog boje glasa sa Šabanom Šaulićem?

– Naravno da ne smeta, naprotiv imponuje me i drago mi je. On je veliki pjevač, legenda narodne muzike koji je ostavio veliki trag na na estradi. Svakome bi bilo drago da ga sa takvim pjevačem upoređuju i tvrde da je dobio nasljednika.

Ima li autobiografskih elemenata u pjesmi „Kako mi je, tako mi je”?

– Nema. Pjesme napišu saradnici i drugi ljudi, tako da sam ja samo neko ko to otpjeva. Mnoge ću razočarati, ali tako je. Ja ne pjevam o svom životu.

Koliko si pratio posljednje „Zvezde Granda”?

– S obzirom da puno radim iskreno nisam stizao, ali kad god sam imao vremena pogledao sam, pratio preko društvenih mreža. Na taj način sam bio u toku sa svim onim što se dešava.

Koliko se promijenio žiri od tvoje generacije prošle godine?

– Kriteriji žirija po mom mišljenju se nisu Bog zna kako promijenili, ali komentiranje malo jeste. To se vidjelo u svim emisijama.

Šta je tebi donijelo takmičenje i učešće u „Zvezdama Granda”?

– Popularnost i mnogo više posla. Mislim da sam svoj cilj ispunio i da sam se na taj način predstavio publici koliko mogu i šta sve znam. To je i bila moja velika želja, da me publika upozna. To se i desilo i otvorilo mi neka druga vrata.

Jesi li doživio i neke negativne stvari kroz posao i karijeru?

– U svakom poslu, naravno, ima i negativnih stvari. Ja lično nikad nisam doživio bilo šta što je ružno ili loše. Trudim se da opravdam očekivanja publike, otpjevam nastupe najbolje što mogu i da se publika dobro zabavlja.

Šta te može iznervirati?

– Ima mnogo stvari koje me mogu iznervirati, a jedna od njih je nepravda. To me baš izbaci iz takta.

Kako se snalaziš sa obožavateljicama, kojih je sve više?

– Odlično! Ne mogu da se požalim!

Da li si zaljubljen i kakva je situacija na emotivnom planu?

– Nemam komentara. O privatnom životu ne želim da pričam.

Koliko se promijenio odnos djevojaka prema tebi nakon što si postao popularan?

– Dosta se promijenio i to primjećujem.

Ko je bio tvoj favorit u “Zvezdama Granda”?

– Aleksandra Mladenović. Odlična je pjevačica i nastupe je pažljivo pripremala.