Otkriven uzrok očajničkog poteza majke koja je izgorjela sa djecom?

Prizor izgorenog plavog Chevroleta u skrovitom dijelu šume nadomak Husaina kod Kutine, a u kojem su jučer prijepodne, tačnije oko 9 sati, pronađena tri karbonizirana tijela, zavio je cijeli tamošnji kraj u crno i zaprepastio cijelu Hrvatsku.

Dok se čekaju rezultati policijskog uviđaja kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do tragedije, kako javlja Jutarnji list, život u vatrenoj buktinji izgubila je 29-godišnja M. B. i njezino dvoje dječice, sinčić u dobi od godinu i pol i kći od pet godina.

Proteklih dana M. B. se požalila porodica da joj je teško, da više ne može, da je dovedena do ruba nakon što je njezinu suprugu prije tri godine drugi put dijagnosticiran tumor na malom mozgu. Nakon izlaska s posla pokupila je djecu kod suprugove majke. Poslije toga joj se gubi svaki trag, a mobitel je isključila.

– Ne znam kako ću to sve izdržati. Bol je prevelika kad majka doživi da kći umre prije nje i još da u istom trenutku izgubi i unuke. Kad je rano ujutro policija nazvala da je u našoj ulici, oduzele su mi se noge. Krim policajci preplavili su šumu, onaj najnepristupačniji dio. Rekli su da su našli njezin Chevrolet. Bio je kao nebo plav. Htjela sam otići do auta, uvjeriti se da je to automobil moje kćeri. Nisu nam dali, uz obrazloženje: ‘Nažalost, ne može. Shvatite, gotovo je’. Kako ću shvatiti kad želim vidjeti posljednji put svoju kćer i unučad? Molila sam policajce i preklinjala ih, ali uzalud. Još u subotu mi je kći dala nagovijestiti da joj je teško, da ne može više, da je dovedena do ruba, da ne zna kako dalje od iscrpljenosti. Da, od iscrpljenosti. U kući je sve radila sama.

Bila je glavna karika u porodici, desna i lijeva ruka i djeci i mužu – kaže za Jutarnji list vidno shrvana majka nesretne M. B. čije je karbonizirano tijelo uz tjelešca njezino dvoje djece pronašao mještanin u utorak ujutro u zabačenom dijelu šume.

Isprva nije, dodaje, željela vjerovati u crne slutnje, nego je do zadnjeg trenutka vjerovala da je policija pogriješila, da u kćerinu izgorjelom automobilu nema nikoga, da ga je neko ukrao i namjerno zapalio.

Suprug nesretno stradale D. Š. (35) teški je onkološki pacijent koji je, kaže nam još njegova punica, bio prevelik test i iskušenje na kojem je mlada 29-godišnja majka nevoljko “pala”.

– Moj zet nije mogao ništa sam otkad mu je prije tri i pol godine dijagnosticiran tumor na malom mozgu. Operisan je, prošao je hemoterapiju, ali se ta zločesta bolest ponovno vratila i počela razarati porodicu. Kći si je natovarila previše obaveza, iz dana u dan. U aprilu je dobila posao u kutinskom hotelu, u računovodstvu, kao diplomiranu ekonomisticu požeškog fakulteta uzeli su je za šeficu odjela.

Do tada su živjeli od skromne socijalne pomoći i skromne penzije njezina supruga koji je zbog bolesti kao građevinac otišao u invalidsku. Pomagali smo im i mi, djedovi i bake s obje strane jer unučići su nam bili velika radost – otkriva nam još majka preminule mlade žene koja je kćer M. B. posljednji put vidjela u subotu kad joj je dovela djecu na čuvanje.

Toga dana joj je povjerila najgore misli za koje niko u porodici nije vjerovao da bi se mogle ostvariti. U ponedjeljak poslijepodne M. B., pak, zadnja je vidjela u Kutini njezina sestrična. Prošla je kraj nje autom kad se vraćala s posla kući. Kasno navečer prijavljen je nestanak, da bi jutro poslije stigle vijesti koje niko ne želi čuti, a kamoli povjerovati u njih.

Mještani Huseina su u šoku. O preminuloj M. B. ne prestaju govoriti u pozitivnom smislu. Bila je za sve redom mještane “osoba spremna pomoći i kad nije mogla ili nije imala vremena….”

– Ne znamo što bismo mislili o okolnostima nesreće. Vrlo je mirna bila, pozitivna i prepuna vedrine. I nadasve, bila je brižna majka. Majka poput onih iz reklama kad bih je gledala dok se igra i razgovara s curicom koja ima pet godina i sinčićem od godinu i pol. Bila je skromna. Nije imala puno, ali je pomagala svima. I da, nosila se teško sa suprugovom bolešću jer je djecu vodila bakama kad je on primao vrlo agresivnu hemoterapiju kako bi ih zaštitila od jezivih prizora borbe njihova tate s bolovima – rekla je kroz suze za Jutarnji list jedna od prvih komšija pokojne M. B.

Ono što dodatno čudi je podatak da je M. B., netom prije odlaska s posla posljednji put, u uredu ostavila kovertu s novcem, tačnije 300-tinjak eura i 400 kuna te neke iskaznice za djecu. Ali, nikakvo oproštajno pismo zasad, barem koliko smo uspjeli doznati, nije pronađeno.

Šest sati nakon pronalaska automobila zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku, Sanja Jagušt, okupljenim novinarima tijekom očevida je rekla da ŽDO u “navedenom slučaju surađuje s policijskim službenicima PU sisačko-moslavačke i vještacima Centra za kriminalistička vještačenja Zagreb”.

Potvrdila je i da su izdana tri naloga za obdukciju, ali nije mogla potvrditi identitete, niti reći bilo što o njihovu stradanju.

– Čim vještačenje bude gotovo, izvijestit ćemo javnost – rekla je Sanja Jagušt.

U kuću majke 29-godišnje M. B. u Husainu tijekom cijelog prijepodneva i popodneva dolazili su rodbina i prijatelji šokirani viješću o tragičnoj smrti svoje sumještanke i njezino dvoje djece.

Na prozorima su bili zapaljeni lampaši, ali iz razumljivih razloga nisu bili raspoloženi za razgovor s novinarima. M. B. je sa suprugom i dvoje djece živjela u kući u Kutini. Policija će izuzeti tragove na mjestu stradavanja, pregledati mibitel i poruke i u razgovorima s članovima obitelji pokušati ustanoviti kako se 29-godišnja M. B. zatekla u šumi i kako je došlo do izbijanja požara u kojem su smrtno stradali ona i njezino dvoje djece.