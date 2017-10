Otkad je Dodika briga šta ja mislim: Neka održe referendum

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je danas da vlast u RS-u mora da održi referendum u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH, jer o tome postoji usvojena odluka Narodne skupštine RS-a, ocijenivši da je licemjerno i cinično da se predsjednik RS-a Milorad Dodik krije iza opozicije, čije ga mišljenje i ne interesuje.

Istakao je da nigdje u zakonu o referendumu ne piše da opozicija mora da podrži taj referendum.

-Od kada je to Miloradu Dodiku stalo do toga šta ja mislim – upitao je Čavić komentirajući navode Milorada Dodika, koji je danas pozvao opoziciju da podrži održavanje referenduma u RS-u, a ukoliko nema te podrške, privremeno će biti povučena ta odluka o referendumu do postizanja konsenzusa u RS.

Čavić je, međutm, pozvao Dodika, Nedeljka Čubrilovića, Nenada Stevandića i druge predstavnike vlasti u RS-u da održe referendum, jer su u Narodnoj skupštini usvojili o tome odluku.

Ismijao je Dodikovu najavu da će se umjesto referenduma u RS-u pokrenuti peticija s istim pitanjem kao onim na referendumskom listiću.

Dodika i druge predstavnike optužio je da su se prepali sankcija, i ličnih i ekonomskih za RS.

-Ja ću, kada referenduma bude, na njega izaći, ali mislim da taj dan neću dočekati – rekao je lider NDP-a, koji smatra da u RS neće ni biti održan referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Dodik je danas izjavio da se nepoštivanje odluka Narodne skupštine RS-a, u narednom periodu treba tretirati kao krivično djelo, a Čavić mu je odgovorio da u RS-u treba da odgovaraju oni koji ne provode skupštinske odluke, zbog čega je on podnio krivične prijave.

Istakao je i da stranke s kojima su u partnerstvu za naredne izbore treba da predlože kandidate za najznačanije funkcije, koji mogu da pobijede te da je potrebno da se objave njihova imena i programi, kako procjenjuje, do kraja novembra ove godine.

