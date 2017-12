Otišla raditi u Austriju: “Nisam pobjegla zbog novca, zgadila mi se situacija ovdje”

Balkan konstantno napušta sve više mladih ljudi. Među njima je i 26-godišnja Mia Bonačić iz Dubrovnika, ali za razliku od većine, ona nije otišla zbog veće zarade.

Ovdje je imala dobar posao jer je radila u hotelu Kempinski u Istri, u kojem je bila voditeljica wellnessa. Imala je dobra primanja, međutim doslovno joj se, kazala je, zgadila cijela situacija u Hrvatskoj.

Posljednjih mjesec dana radi u Austriji, u hotelu Gridlon koji se nalazi u mjestu Pettneu am Arlberg, u Tirolu, u Austriji. Da je oduševljena, malo je reći. Još uvijek ne može vjerovati u kakvim uvjetima radi i kako je na poslu sve posloženo.

Prije Austrije, pokušala je posao pronaći u Norveškoj. Tamo je provela neko vrijeme, međutim kako nije znala norveški jezik, nije mogla dobiti posao u svojoj branši.

Prvo je otišla u Norvešku

“Bila sam na sjeveru Norveške, međutim tamo se traži norveški jezik za poslove u wellnessu. S engleskim jezikom sam se mogla zaposliti samo u ugostiteljstvu kao konobarica ili kuharica, međutim ja sam htjela nastaviti raditi u svojoj branši. Zatim sam krenula u potragu za poslovima u Austriji.

Na Euresu (europskoj burzi) sam vidjela da preko stotinjak hotela diljem Austrije traže kozmetičare za wellness. Poslala sam svoj životopis sa zamolbom za posao u nekoliko hotela i ubrzo su me neki kontaktirali. Prvi koji su mi se javili su me zeznuli, pa su mi dan prije nego što sam trebala doći javili da mi nisu uspjeli ishoditi radnu vizu. Kasnije sam saznala da to nije istina, ali eto, iz nepoznatog razloga su mi javili da ne dolazim. Vjerojatno su imali već nekoga drugoga za to radno mjesto.

Potom sam kontaktirala drugi hotel koji mi se javio i u njemu sad radim. S njima sam sve dogovorila preko telefona, u svega 2 sata su mi sredili sve papire, radnu vizu, sve smo dogovorili, od ugovora do plaće. Bili su jako zadovoljni mojim životopisom i jedva su dočekali da dođem jer nisu imali kozmetičarku u wellnessu”, ispričala nam je Mia.

“Odnos vlasnika prema nama zaposlenicima je nevjerojatan”

Sad radi u tom obiteljskom hotelu čiji su vlasnici jedna austrijska obitelj koja već 40 godina ima stalne goste. Hotel se, kaže nam Mia, nalazi na izvrsnoj lokaciji pa je jednako blizu Švicarskoj i Lihtenštajnu, a od većih gradova najbliži im je Innsbruck, udaljen sat vremena vožnje automobilom.

Vlasnici također rade u hotelu i vode ga, suprug je kuhar, a supruga radi na recepciji i jako su, kaže nam Mia, srdačni i izuzetno dobri poslodavci.

Imaju 30-ak zaposlenika, a čak ih je 10 s Balkana, većinom iz Hrvatske i BiH. Vlasnici su vrlo zadovoljni svojim zaposlenicima iz Hrvatske jer su, kazala je, dobra radna snaga, a uz to i jeftiniji od Austrijanaca.

“Odnos vlasnika prema nama zaposlenicima je nevjerojatan. Dobila sam svoj smještaj, živim sama, sve je lijepo, imam odlične uvjete. Ništa ne plaćam, ni stan niti režije, a hrana u seoskom dućanu je jeftinija nego u Hrvatskoj. Također su mi osigurali sve, od WC papira do posteljine, a uniformu mi peru i peglaju na poslu. Također na poslu imam sve besplatne obroke, od doručka, ručka, večere, međuobroka i sve je odlično. Ne dobivamo splačine već izvrsnu hranu, od crnog rižota do integralne tjestenine, sve je vrhunski. Mogu piti kavu, čajeve, sokove, sve na račun hotela.

Poslodavci se prema meni ponašaju i previše uljudno. Vlasnica hotela mi je ponudila da s njom i djecom budem na Badnjak da nisam sama. Njena djeca također su jako ljubazna, uvijek dođu u wellness i jave se, pitaju kako sam, a vlasnici me redovito pitaju je li sve ok i trebam li išta.

Jako cijene moje mišljenje, pitaju me što bih promijenila, sve što sam htjela za wellness kupili su. Plaća mi iznosi oko tri prosječne hrvatske plaće, dobivam i 13. plaću kao božićnicu te 14. plaću kao regres. Osim napojnica koje dobivam, još mjesečno dobivam napojnice koje se dijele svim zaposlenicima, od domara do čistačice, da ne budu zakinuti i oni koji nisu u direktnom kontaktu s gostima. Odmah mi je osigurana besplatna edukacija. Toliko mi je dobro da mi se čini da sanjam. U pozitivnom sam šoku”, rekla nam je Mia.

“Ovdje sam dobila sve papire u dva dana”

Iako je bila zadovoljna i plaćom u Hrvatskoj, kaže kako joj se cijela situacija u zemlji zgadila.

“Ja nisam išla trbuhom za kruhom, no stvari koje se događaju u Hrvatskoj su mučne, počevši od naše užasne birokracije do politike. Htjela sam doći u sređenu državu, ovdje sam dobila sve papire u dva dana. Dođem na šalter i sve odmah riješim, karticu zdravstvenog dobila sam odmah, sve se rješava u tri minute”, rekla nam je Mia.

Kad ne radi uživa u fantastičnoj prirodi, autobusi od mjesta do skijališta su besplatni i voze svakih 15-20 minuta. Svako selo je, kazala je, vrlo dobro prometno povezano.

Ugovor ima do aprila jer se tad zatvara hotel koji je pun gostiju cijelo vrijeme, a ponovno se otvara u srpnju, kad kreću ljetni praznici. Vjeruje kako će se i tad vratiti i raditi u njemu. Za kraj je rekla da jako puno hotela u Austriji traži kozmetičare i zaposlenike u wellness branši jer su u deficitu.

