“Osuđujte koliko hoćete, ali ja želim da mi se kći bogato uda”

Jocelyn Cook (34) već ima plan za cijeli život svoje šestomjesečne djevojčice. Želi da se bogato uda i da živi privilegovanim i mirnim životom. Već joj je našli i potencijalnog muža…

Jocelyn Cook (34) iz Tunbridge Wellsa radi na ITV televiziji. Ova zaposlena žena i majka odgaja svoju šestomjesečnu kći po posebnim pravilima. Već ima plan za cijeli njen život. Želi da joj se kći Megan bogato uda i da živi privilegovanim i mirnim životom, piše “24sata.hr.

Jocelyn je već “bacila oko” na jednog dječaka za Megan. Zove se Edward, ima krasan osmijeh, crnu kosu, plave oči i uvijek je besprijekorno odjeven. Što je još bitnije (za Jocelyn), mali Edward (1) “ima uticajne roditelje koji imaju veliko imanje u Kentu, bogati su i imaju stila”.

Majka bi radije da Megan pronađe bogatog muža nego da se edukuje jer želi da njena kći ima “lagan život i porodicu koja će je razmaziti”.

Dopustit će joj da ide na fakultet da tamo nađe potencijalnog supruga

Otac od Edwarda je Dan, dioničar koji zarađuje brdo novaca, a njegova majka – Sarah, je kućanica koja troši te novce na odjeću i ručkove s prijateljicama, među kojima je i Jocelyn.

“On ispunjava sve uslove: privilegovan, njegovan i najvažnije od svega; bogat. Megan je prekrasna beba s plavom kosom, slatkim pjegicama, velikim plavim očima i ženstvenim crtama lica. Uvjerena sam da će odrasti u prelijepu mladu ženu i da će joj fizički atributi biti prednost u životu”, kaže Jocelyn.

“Jasno mi je da ne mogu izabrati muža za nju, ali mogu je odgajati u ovakvom društvenom okruženju u kome će se osjećati ugodno tako da će i ona htjeti isto u svom životu”, dodala je.

Savjetovat će Megan da joj je najbolje da nađe bogatog muža

“Znam da će ovo naljutiti brojne feministice, ali ja sam sretna svojim odabirom. Pogledajte samo dokaze: 57% visokoobrazovanih ljudi u Britaniji su žene, a ima ih manje od 10% u top 100 kompanija. Samo četvrtina advokata žena postanu partneri u ovimkompanijama. Megan bi mogla raditi 50 godina i opet zaraditi znatno manje nego jedan muškarac”, objasnila je Jocelyn.

“Naradila sam se za ovo što imamo, želim da Megan ima lakši život”

“Znam da će me puno ljudi kritikovati, ali ovako bi imala lakši život, a ne život pun frustracija, riskirajući svoje zdravlje”, dodala je.

“Ja sam izabrala takav idealan život. Udala sam se za čovjeka koga volim. Zajedno smo pet godina, u braku smo dvije i imamo prekrasnu kćer. Imamo komforan život i trosobnu kuću u poželjnoj četvrti. Ipak, naradila sam se za ovo što imamo. Oboje imamo 34 godine i kad zbrojimo plaće, puno zarađujemo, ali ipak ne toliko kao naši prijatelji i to nam stvara finansijski pritisak. Kome ne bi?”, rekla je.

“Vratila sam se na posao kad je Megan imala tri mjeseca kako bi mogli priuštiti zimske praznike na Karibima, ljetne praznike u Evropi i hranu u najskupljim restoranima”, kaže.

“Horor scenario: podstanarstvo, nezadovoljna djeca, maštanje o uspjehu”

“Želim također da Megan bude školovana kako bi mogla ravnopravno učestvovati u razgovorima za večerama s prijateljima iz našeg kruga ljudi. Ako bi, u najgorem slučaju, Megan izabrala nekog ko nije za nju, najgore što mogu napraviti je zabraniti tu vezu. Posjela bih je i objasnila je šta je čeka u životu. U tom horor scenariju, objasnila bih joj što je čeka ako nastavi s tim izopačenim izborom. Podstanarstvo, nezadovoljna djeca, maštanje o uspjehu i odmoru. Neću joj pomagati niti platiti veliko vjenčanje ni meden mjesec na italijanskoj obali”, dodala je Jocelyn.

“Ljubav umire brzo ako nije njegovana i ako nema novca. Moj muž je nešto blaži na ovu temu. On bi htio da se ona uda za nekog ko će je usrećiti, ali ja isto to želim, samo da uz to bude i bogat”, rekla je.

“Kada, idućeg aprila, Megan navrši godinu dana (ne u nekom ne daj Bože McDonald’su ili parku) već u jednom chic mjestu koje sam već pikirala, moj prvi zadatak će biti poslati pozivnicu i poklon Edwardu”, objasnila je svoje planove Jocelyn.