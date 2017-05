Osmanović: Došlo je do zastoja u izdavanju pasoša zbog nabavke papira

Ministar za civilne poslove BiH Adil Osmanović izjavio je za Radiosarajevo.ba da je zastoj kod izdavanja pasoša rezultat tehničkih problema.

On je naglasio da će se ove poteškoće ubrzo riješiti.

“Došlo je do zastoja u nabavci papira za pasoše, a on traje čak i šest sedmica, jer firme koje izrađuju papir – kod njih se mora ranije naručiti. Naravno, prošlo je dosta vremena, ali cijenim da će to pitanje biti vrlo brzo biti riješeno, za desetak dana. Najvažnije da osiguramo kontinuitet“, kazao je ministar Osmanović.

Naveo je kako dio građana nije dobio pasoš u zakonski predviđenom roku od 30 dana, ali je naglasio da je “najbitnije da se pasoši izdaju, te da nema zastoja“.

“S druge strane, imamo i veliki broj građana koji traže pasoše. Ovo će biti vrlo brzo riješeno. Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) i firma Muhlbauer, koji je dobavljač pasoša, će to vrlo brzo riješiti”, cijeniOsmanović.

Osmanović je potvrdio da će IDDEEA tokom maja raspisati novi tender za nabavku pasoša u trajanju od četiri godine.

Autor: Radiosarajevo.ba