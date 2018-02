OPŠTA SVAĐA ZBOG TAKMIČARKE, MARIJA ODLIJEPILA: Odustani i idi, nemoj više da se brukaš!

Marija Šerifović je objasnila zašto u emisiji često dolazi do toga da takmičari prođu u drugi krug, ali ne znaju da pjevaju.

“Kada sam ja u prvom krugu imala nervne slomove i doživljavala lobotomije to je da ne bi došli u ovu situaciju. To nas dovodi da dođe ovakva kandidatkinja, nemam problem da ovo kažem, niti bilo šta protiv vas. To je bio pokolj između nas – Da li će djevojka proći u baraž, ovdje je bio opšti raspad, kumila je, molila i sad je došla u drugi krug i Bog zna koliko ovakvih primjera ima. Nisi bila dobra, ne znam šta ti se desi, ako radiš na nekom mjestu i misliš da si bolja, idi odavde i odustani, nemoj da se brukaš”, objasnila je Marija, kojoj su se u komentarima pridružili i drugi članovi žirija, pa je nastala neprijatna situacija, piše “Kurir.rs“.

“Prva takmičarka je dobila glas samo zato što je druga bila mnogo loša”, objasnila je Jelena Karleuša.

“Nemoj moje mišljenje da premotavaš, stalno se petljaš, po meni ova djevojka zaslužuje da prođe”, rekao je Aca Lukas, koji je počeo da viče.

Žiri se složio da će u sljedećim krugovima podići kriterijume, baš zbog situacije koju je objasnila Šerifovićeva.

“Ja bih tebi zabranio da pjevaš javno. Doći u drugu krug i izabrati ove dvije pjesme i ovako pjevati… Nije bilo ništa što valja, direktno bih te poslao van baraža. Druga takmičarka je bila bolja od tebe deset puta”, rekao je Bosanac.