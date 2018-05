Opet pljuskovi i grad, od vikenda manje kiše uz temperature do 32 stepena

U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Po kotlinama i uz riječne tokove, u jutranjim satima, moguća je magla ili niska oblačnost. U drugoj polovini dana, jači razvoj oblačnosti, uvjetovati će pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima na području grada se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni.

Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Više sunčanog vremena u jutarnjim satima. Od sredine dana jači razvoj oblačnosti, će uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi će lokalno biti i obilni, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Prema prognozama očekuje nas vikend s kišom.

U subotu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Od sredine dana, postupno povećanje oblačnosti. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini bez padavina. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

I u nedjelju isto vrijeme. Sunačno uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine se očekuju u zapadnim, istočnim i ponegdje u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

Autor: Avaz