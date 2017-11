Opasan prizor: Lav napao automobil, ljudi sve snimali

Posjetilac jednog nacionalnog parka u Južnoafričkoj Republici snimio je video kako odrasli mužijak lava napada automobil kako bi, najvjerovatnije, impresionirao jednu ženku.

Mark Williams-Wynn (29), čiji video na YouTube postavio Kruger Sightings, kaže da je vozio na magistrali H12, blizu mjesta Skukuza u Nacionalnom parku Kruger, kada je naišao na grupu automobila koji su se zaustavili kako bi ljudi posmatrali mužijaka i ženku lava na putu.

Williams-Wynn je rekao da je lav pokušavao uporno da se pari sa lavicom ali da ga je ona “odbila velikom rikom” svaki put.

Prema njegovim riječima, brzo je izvadio kameru i počeo snimati ono što će uslijediti.

“Na sreću, samo što sam početo snimati, lav je napao automobil i potom se vratio ženki, nešto u stilu: ‘Pogledaj me kako sam hrabar’. Putnici u automobilu nisu ništa loše uradili i srećom držali su prozore zatvorenim, inače bi došlo do katastrofe. Oni su bili u vozilu koje je bilo najbliže lavu kada je on pobjesnio. Prestravljeni turisti su se odvezli”, naveo je Williams-Wynn.

Napomenuo je da se lav okrenuo prema drugom vozilu, koje je bilo otvorenog krova.

“Čim je lav opazio sljedeće vozilo ono se već kretalo. Srećom vozač je na vrijeme počeo voziti pa je spasio nekoliko života”, dodao je Williams-Wynn.

