“Okovani Patak” o BiH kao eldoradu “drugih” supruga bogatih Arapa

Bosnjacke supruge za arapske turiste

Balkanski svijet je zapadu uvijek nerazumljiv.Posebno Francuzima koji su tek od rata saznali da usred Europe, zive autohtoni narodi muslimanske vjere. Aktualno je meta zapadnih novinara izvjesna Amela Hurko sto u Sarajevu posjeduje ” promotivnu bracnu tvrtku” od koje dobro profitira sudeci po dugom tekstu ” M magazina”, u izadnju prvog galskog dnevnog lista “Le Monde”, objavljenog treceg rujna. Doticna gospodja, navodno, tvrdi :-Trebace nam odvojeni restauranti i prihvacanje cinjenice da muskarac moze imati vise zena!

Novinar Jean- Baptiste Chastand je objasnio kako je u Bosni i Hercegovini poligamija zabranjena, te da je “novi fenomen” dobro uzdrmao zakon jer Bosnjakinje informalno zakljucuju brakove s imucnijim Arapima, sto ih skoro i ne vidjaju ili susrecu za vrijeme odmora- pise danas poznati dnevni list “Okovani Patak”/Le Canard Enchaîné/, zavrsavajuci vijest s humorom :

-Sve to je jos prihvatljivo jer one, bez problema, same upravljaju automobile!

Prevela i obradila

Dzana Mujafzic