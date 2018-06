Oglasili se Xhaka i Shaqiri: Zašto su prekršili dogovor vezan za slavlje

Švicarski reprezentativac Granit Xhaka, koji je postigao gol kojim je izjednačio rezultat u utakmici Svjetskog prvenstva protiv reprezentacije Srbije, kaže da njegovo slavlje “albanskim orlom” nije bila nikakva poruka protivniku.

– Iskreno, protivnici me uopšte nisu interesovali. To je bilo za moje ljude, koji su me uvijek podržavali. Za one koji me nisu zapostavljali, u mojoj domovini, odakle su korijeni mojih roditelja. To su bile jednostavno čiste emocije – kazao je za švicarsku televiziju SFR Xhaka.

Istakao je da je za njega ovo bila posebna utakmica, dodajući da su mu hiljade ljudi, porodica iz Švicarske, iz Albanije i sa Kosova pisali uoči meča.

Xherdan Shaqiri, koji je postigao pobjedonosni gol za Švicarsku, i koji je na isti način proslavio pogodak, rekao je da se nije radilo o politici već o fudbalu.

Švicarski dnevnik “Blick” piše da je u novembru 2014. u nacionalnom nogometnom timu Švicarske dogovoreno da se ubuduće odustane od slavlja “albanskim orlom”.

“Muško obećanje od tada važilo je skoro četiri godine, do petka uvečer”, konstatuje “Blick”.