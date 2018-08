Oglasila se djevojčica koju je drugarica gurnula s mosta: Izvinjenje nije dovoljno

Mogla sam poginuti, kaže tinejdžerka Jordan Holgerson (16), nakon što ju je prijateljica gurnula s mosta u Washingtonu. Sve se to dogodilo u utorak, a Jordan se u četvrtak oglasila iz bolnice. Slomljena su joj rebra i povrijeđena pluća, i puna je ogrebotina.

– Mogla sam poginuti. Srećom se nisam onesvijestila već sam bila pri sebi u trenutku kad sam pala u vodu – ispričala je Jordan za KOIN te dodala kako joj je neko odmah pritrčao u pomoć. Odmah je odvezena u bolnicu.

Genelle Holgerson, majka djevojčice, rekla je njena kćerka, osim povreda rebara i pluća, zaradila i povrede jednjaka i dušnika.

– Sretna je što nije paralizirana ili mrtva. Budna je i pri svijesti, ali u bolovima i veoma umorna. Sretni smo što će se oporaviti i neće imati trajnije povrede – rekla je majka.

Koliko će dugo Jordan ostati u bolnici, još uvijek nije poznato. No, od povreda će se oporavljati otprilike šest sedmica.

– Prijateljica mi se izvinila no to nije dovoljno. Prijatelji to ne bi smjeli raditi – kaže Jordan. Na snimci se vidi kako Jordan stoji na rubu iznad Moulton slapova na rijeci Lewis River u gradu Yacolt u Washingtonu.

Na snimci se čuje kako Jordan ne želi skočiti no njeni prijatelji je naguravaju, a u jednom trenutku ju jedna prijateljica gurnula. Pala je u vodu s visine od 18 metara. Genelle kaže da je djevojka koja je gurnula Jordan punoljetna i da je trebala bolje znati da se to ne smije, piše Daily Mail.

Na društvenim mrežama se s ‘prijateljicom’ obračunala i Jordanina sestra Kaytlin.

– Prijateljice ne guraju jedna drugu s te visine. Mora odgovarati za ovo svoje djelo kako bi naučila lekciju – napisala je Kaytlin.

Ashley Mahree, žena koja je objavila šokantan video na YouTubeu, također je rekla kako bi žena koja je gurnula Jordan trebala završiti u zatvoru.

Policija trenutno istražuje cijeli ovaj incident.