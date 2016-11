ODŠTETA ZA SMRT DJETETA: Porodica iz Bregane traži 3 miliona kuna nakon potvrde da im je sin (5) umro od zaraženih jaja

Porodica Vidović, preko svoje opunomoćenice, advokatice Dijane Kladar, za smrt petogodišnjeg dječaka Mirka iz Bregane potražuje tri miliona kuna. Ovu informaciju advokatice nije službeno potvrdila te navodi da se nada rješenju slučaja kroz konstruktivne razgovore sa svim uključenim akterima.

– Još ne razmišljamo o tužbama. Smatram kako se sve možemo dogovoriti i da sve uključene strane trebaju sjesti za stol – kaže Kladar.

Na pitanje što ako se s Mesnom industrijom Braća Pivac ili Kauflandom ne uspije dogovoriti, kaže da će onda morati poduzeti nove korake. Roditelji tragično preminulog dječaka, kaže advokatica, još uvijek ne mogu vjerovati da njihova djeteta više nema, a tuga koju proživljavaju svakim danom, pa i svakim novim saznanjem vezanim uz slučaj sve je veća. Iako su poljska jaja testirana iz hladnjaka Kauflanda pokazala zdravstvenu ispravnost, ona iz porodične kuće bila su pozitivna na salmonelu, piše “Jutarnji“.

Kako neslužbeno doznajemo, tvrtka Braća Pivac ne namjerava ići ni u kakve nagodbe jer još uvijek nemaju nalaze obdukcije.

Osim moguće privatne tužbe, odgovornost će se vjerojatno tražiti i na Kaznenom sudu.

Kaznena odgovornost

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu u petak je zaprimilo rezultate obdukcije dječaka Mirka Vidovića. U skladu s nalazima novozagrebačko tužiteljstvo, na temelju pristiglih nalaza o djetetu koje je umrlo od salmoneloze, provest će dokazne radnje s ciljem utvrđivanja kaznene odgovornosti. Kada se utvrdi ko je odgovoran, Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu protiv privatne, odnosno pravne osobe, ovisno o ishodu, podignut će optužnicu.

Advokat Veljko Miljević kaže da u slučaju smrti dječaka iz Bregane postoji kaznena odgovornost.

– Postoji kaznena sfera i postoji kaznena mogućnost. Riječ je o ugrožavanje sigurnosti općeopasnom radnjom ili sredstvom i kaznena djela protiv zdravlja. Prema tome ima elemenata kaznene problematike. Može se razmišljati o odgovornostima odgovornih, a po lancu će se vidjeti ko je odgovoran – kaže Miljević i dodaje da je radnja jasna, kao i sredstvo.

– S obzirom na to da je riječ i o kaznenom djelu protiv zdravlja ljudi, znači da imate idealan stjecaj između dvije grupe kaznenih djela. Nikad se ne diže optužnica odmah, nego se gleda koji elementi pretežu. Ovdje je sasvim sigurno bilo ugroženo zdravlje ljudi – pojašnjava Miljević. Potrebni izvidi se trebaju kretati, kaže Miljević, kroz zdravlje ljudi koje je potencijalno bilo jako ugroženo, a u ovom slučaju čak ne potencijalno nego konkretno i objektivno. Ostvarena je i teška posljedica.

Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da pojačano kontroliraju sve subjekte u poslovanju s hranom i kako su inspekcije na cijelom terenu još od prošle sedmice

– Objavljujemo svaku incidentnu situaciju s terena i odmah o tome izvještavamo javnost priopćenjima. Vezano za slučaj jaja zaraženih salmonelom, osigurat ćemo sve potrebne dokumente koje posjeduje i dati ih na raspolaganje nadležnim tijelima – kažu iz Ministarstva.

Panika

Da je slučaj salmonele u jajima, kao i u piletini i pačetini doveo do pojačanih kontrola, vidljivo je iz obavijesti Ministarstva poljoprivrede koje je tokom posljednja dva dana zbog zdravstvene neispravnosti povuklo ćevapčiće, pileće zabatke i poriluk. Da je zavladala panika i u mesnicama diljem Hrvatske, potvrdili su nam brojni mesari. Kažu kako ih šefovi zovu bez prestanka te da odmah miču meso iz vitrine čim im se učini da boja mesa nije dovoljno lijepa. – Nikad prije nismo imali ovakav presing. A iskreno, nisu niti kontrole bile pretjerane. Zadnjih nekoliko dana vlada apsolutni kaos – kaže mesar iz jednog trgovačkog lanca u Zagrebu.

Pesticida je u poriluku 135 puta više od dopuštenog

U svježem nezapakiranom poriluku koji je podrijetlom s OPG-a Suzane Novosel iz Markuševca, koja krajem svake sedmice već dugi niz godina svoje proizvode prodaje na zagrebačkoj tržnici Kvatrić, utvrđena je količina pesticida koja je 135 puta veća od dozvoljene, a kod kratkotrajnog unosa predstavlja akutni rizik za zdravlje ljudi.

“U skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013) utvrđena količina klorpirifosa u/na poriluku (1,35 ± 0,33 mg/kg) prelazi postavljenu EU MDK vrijednost od 0,01 mg/kg”, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Vlasnica OPG-a Suzana Novosel jučer nije bila za svojim štandom na Kvatriću, kažu nam susjedne prodavačice da je ostala kod kuće zbog nadzora na OPG-u. Naime, iz Ministarstva poljoprivrede doznajemo da je sanitarna inspekcija 4. studenoga uzela uzorak od S. Novosel, a po obavijesti o nesukladnom nalazu koji je zaprimljen prije dva dana, poljoprivredna inspekcija provodi inspekcijski nadzor na OPG-u s kojeg potječe nesukladan proizvod. No, iako je Ministarstvo povuklo i opozvalo sporni proizvod, Novosel je ostavila svoj poriluk i špinat susjednoj prodavačici Mili da ih prodaje. Mila iz Sv. Ivana Zeline svoje proizvode na Kvatriću prodaje 15 godina, a Novosel još i dulje.

– Jednostavno ne mogu vjerovati da je to pronađeno na njezinu poriluku, u šoku sam – rekla nam je jučer Mila. Kupili smo par poriluka iz OPG-a Suzane Novosel koji stoje 15 kuna po kilogramu i upitali Milu je li to poriluk s povećanom količinom pesticida.

– Ne znam, ne bih rekla. Poriluk koji je testiran bio je puno deblji – objašnjava Mila. Nakon manje od pola sata vratili smo se do štanda gospođe Mile, no dio gdje su se nalazili proizvodi Suzane Novosel bio je prazan.

(Petra Plivelić)

Do oktobra niti jednom nije povučena svježa hrana iz trgovina

Ministarstvo poljoprivrede: obavijesti za potrošače: Od 1. januara do 20. oktobra 2016. godine (do izbijanja afere sa salmonelom u jajima) Ministarstvo poljoprivrede je na svojim stranicama 15 puta stavljalo obavijesti o povlačenju robe s tržišta. Od 20. oktobra, kada su objavili da se iz prodaje povlače poljska jaja zbog sumnje na salmonelu, pa do danas postoji pet objava, kao i priopćenje vezano za zaraženo meso piletine i pačetine. Zanimljivo je da se do afere sa salmonelom niti jednom nije povlačilo meso ili jaja. (I. K.)

