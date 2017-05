Od sutra paklene vrućine: Pogledajte vremensku prognozu za narednu sedmicu

“Pakleno” ljeto bit će u cijeloj južnoj Evropi, uključujući i Balkansko poluostrvo, a već od sutra u Bosni i Hercegovini temperature će porasti do 30 stepeni.

Toplotni udari

Najintezivniji toplotni udari prijete nam tokom jula i avgusta, a tokom cijelog ljeta bit će uobičajene temperature iznad 32 stepena.

Meteorolozi AccuWeathera najavljuju barem jedan val opasne vrućine koja će trajati najmanje sedam dana, a najekstremnije vrućine očekuju se u Makedoniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj gdje će ih biti najviše.

Za razliku od našeg dijela Evrope kojem prijete velike vrućine, od Francuske do Njemačke i Poljske očekuju se brojne oluje, neke i vrlo snažne, praćene gradom, snažnim vjetrom te pokojim tornadom. Učestala kišna nevremena na tom području također će povećati rizik od poplava, prognozira AccuWeather.

Lokalni pljuskovi

Prema prognozama meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u BiH će početkom naredne sedmice biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Vjetar slab u Bosni promenljivog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom od 6 do 12, na jugu od 12 do 18, a dnevne od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni.

U srijedu i četvrtak, poslije podne i u večernjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje se naoblačenje praćeno lokalnim pljuskovima.

Valovi vrućine i dugotrajniji period iznadprosječne toplote

Bosnu i Hercegovinu očekuju valovi vrućine i dugotrajniji period iznadprosječne toplote, ali će dolaziti kratkotrajno do oslabljenih prodora svježijeg vazduha.

Autor: Usn.ba