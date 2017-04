Od izbjeglice do ugledne doktorice: Sarajka jedan od vodećih urologa u SAD-u

Prije 23 godine Aldijana Šoljić napustila je opkoljeno Sarajevo i kao izbjeglica otišla u Ameriku. Ova mlada Bosanka danas je jedan od vodećih urologa u svijetu, zaposlena u uglednoj bolnici Massachusetts General Hospital.

U Ameriku je Aldijana stigla 1994. kao 17-godišnjakinja, sa dvije godine mlađim bratom Semirom. Njihovi roditelji ostali su u opkoljenom Sarajevu i prvih nekoliko mjeseci nisu ništa znali o njima, piše Faktor.

Dvoje tinejdžera iz ratom zahvaćene Bosne, koji su došli u Sjedinjene Države bez igdje ikoga, bili su tada interesantni i novinarima koji su ih ispitivali kako izgleda život u gradu pod opsadom i granatama. Zanimala su ih i pitanja nacionalnosti, vjere…

– Moja nacionalnost je bosanska. Moja religija su VCR i MTV – rekla je Aldijana u to vrijeme za jedan medij, a novinar se iznenadio i konstatovao kako je “začuđujuće oslobođena mržnje”.

Prvu godinu njenog izbjegličkog života u Americi obilježila je radost zbog ponovnog ujedinjenja sa roditeljima, a odmah zatim i tragedija – njen otac zadobio je teške ozljede nakon što je pao sa krova kuće, a od posljedica pada na koncu je i preminuo.

Aldijana kaže da je u tim momentima, dok je stajala pored očevog bolničkog kreveta, odlučila da će postati ljekar. Bolničko osoblje koje je brinulo o njenom ocu dok je bio na samrti, istovremeno pružajući utjehu Aldijani i njenoj porodici, do te mjere ostavilo je utisak na nju da je čvrsto odlučila kojim putem želi krenuti.

– Rekla sam sebi: Ići ću u medicinsku školu i brinut ću se o ljudima – sjeća se Aldijana.

Medicinski fakultet završila je na Univerzitetu Temple, a po završetku stažiranja u Miamiju, došla je u bolnicu Massachusetts General Hospital. Tu je ostala do danas, a prije tri godine ova bolnica ju je imenovala svojim glavnim urologom.

Za Aldijanin profesionalizam i odnos prema pacijentima njene američke kolege imaju samo riječi hvale i ističu kako mlada doktorica spada među vodeće svjetske stručnjake u svojoj oblasti. Govoreći o tome zbog čega je odlučila specijalizirati upravo urologiju, Aldijana objašnjava:

– To je bila grana medicine koja me je fascinirala. Urologija je visoko hirurška i visoko tehnološka oblast koja balansira toliko mnogo aspekata medicine. Urološke bolesti podjednako pogađaju mlade i stare osobe, muškarce i žene. To je oblast koja zahtijeva i veoma ličan odnos prema pacijentu.

Sa manje od 10 posto žena urologa u svijetu, Aldijana Šoljić utire put mnogim svojim kolegicama koje se žele baviti ovom granom medicine u kojoj su muškarci i dalje dominantni, ističu u bolnici Massachusetts General, uz zaključak da stručnjaci poput Aldijane predstavljaju “budućnost urologije”.

Autor: Faktor.ba