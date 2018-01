Od 1. februara: Evo za koliko će biti skuplje gorivo i plin

Naftaši neće čekati eventualnu apelaciju i razrješenje situacije sa tri jezičke verzije teksta izmjena Zakona o akcizama.

Od 1. februara, kada bi trebala početi primjena izmijenjenog Zakona o akcizama, distributeri nafte i naftnih derivata će biti prinuđeni da povise cijenu dizelskih i benzinskih goriva za 0,15 KM po litru plus PDV, što zajedno iznosi oko 0,18 KM/l, dok se novim izmjenama Zakona uvodi i taksa za puteve i autoputeve na tečni naftni gas (plin) u iznosu od 0,15 KM/kg za puteve i 0,25 KM/kg za autoputeve. To, kako nam je kazao sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS-a Zoran Berak, znači da će i ovaj energent poskupjeti za 0,40 KM po kilogramu plus PDV, te podsjeća kako do sada nije postojala ova taksa za tečni naftni gas.

– U praksi se na benzinskim pumpama očekuje rast cijene ovog energenta za oko 0,30 KM po litru. Novim izmjenama Zakona o akcizama predviđeno je i dodavanje akcize na biogoriva i biotečnosti od 0,30 KM/l, plus putarina na ovaj derivat od 0,40 KM/l, što je novi namet od 0,70 KM/l+PDV za građane koji koriste ova goriva. Također, biće povećana i akciza na ulje za loženje sa 0,30 KM/l na 0,45 KM/l, kazao je Berak.

S obzirom na to da se u BiH primjenjuje princip slobodnog tržišta, distributeri će kreirati cijenu na osnovu nekoliko faktora koji na to utiču, kao što su nabavna cijena od rafinerija, cijena barela sirove nafte na svjetskom tržištu, kurs dolara, cijena transporta…

– Distributeri nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj će reagovati shodno izmjenama Zakona o akcizama i u navedenom iznosu povisiti cijenu goriva jer će se, shodno izmjeni Zakona o akcizama koji se primjenjuje od 1. februara, povećani prihod od akciza i taksi za puteve sliti isključivo u državnu kasu, podsjetio je Berak.

I iz Naftnog komiteta BiH su nam rekli kako na formiranje cijene goriva utiče niz faktora, te kako akcize i PDV čine značajan dio nabavne cijene naftnih derivata.

– Zbog toga je moguće da cijene naftnih derivata u BiH budu korigovane nakon što 1. februara na snagu stupi Zakon o akcizama i to u iznosu u kojem akciza i PDV utiču na nabavnu cijenu (oko 18 feninga). Važno je istaći da je tržište u BiH slobodno i da svaka naftna kompanija posebno formira svoje maloprodajne cijene, te od odluke kompanija zavisi da li će i kada doći do eventualne korekcije. U ovom trenutku, cijene goriva u BiH su ispod prosjeka u regionu, ističu iz Naftnog komiteta BiH.

Predsjednik Udruženja prometnika nafte i naftnih derivata FBiH Milenko Bošković kaže kako je logično da se, onog trenutka kada na snagu stupi Zakon, istog trenutka prilikom uvoza i nabavke robe poveća cijena, a svi imaoci goriva u državi morat će popisati zalihe i platiti akcize na te zalihe.

Bošković smatra da bi povećanje cijene moglo biti za 15 do 20 feninga.

– Sigurno je da će to povećanje uticati i na poslovanje, za osiguranje iste količine goriva trebaće puno više novčanih sredstava, iz postojećih ili iz dodatnih zaduženja ili kako se već ko finansira. Nešto o čemu treba razmišljati svakako je i to da li će kupovna moć moći pratiti ta poskupljenja, upozorio je Bošković.

Da će primjena izmijenjenog Zakona o akcizama izazvati pad prometa distributera nafte i naftnih derivata, smatra i Berak, te dodaje da će se to značajno odraziti i na bilanse privrednih društava.

– S obzirom na novu taksu za tečni naftni gas i činjenicu da će cijena ovog energenta značajno rasti zbog nameta koji idu državi, vjerovatno će doći i do najvećeg pada prometa ovog energenta, ali i dizelskih i benzinskih goriva. Važno je napomenuti da se u svijetu stimuliše upotreba biorazgradivih goriva, dok to kod nas nije slučaj, jer se novim nametom na upotrebu tečnog naftnog gasa destimuliše upotreba ovog energenta za vozila na motorni pogon, zaključio je Berak.