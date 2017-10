Očekuje nas velika promjena vremena: Meteorolozi najavili minuse i prvi snijeg

Pred nama je velika promjena vremena , a koja nas očekuje za nekoliko dana. Prema prognozama meteorologa, za nekoliko dana nas očekuje i snijeg.

Naime, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednih nekoliko dana nas očekuje promjenljivo vrijeme sa padavinama.

Već sutra nas očekuje postepeno naoblačenje, a kiša će prvo doći u Krajinu, a kasnije i u ostatak zemlje.

U srijedu i četvrtak nas očekuje ujutro slaba kiša, a u ostatku dana i razvedravanje. Za petak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Na planinama, u jutro i prije podne, sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevne od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 °C.

Autor: Avaz.ba