Obuka: Ne želimo rat, ali se pripremamo za njega

Škole su dio programa Vladimira Putina koji akcent stavlja na novi vojni pokret sa što više mladih.

Jednog jutra u proljeće ove godine, Sarah Blesener, američka dokumentarna fotografkinja, dobila je priliku da posjeti školu u Dmitrovu u predgrađu Moskve.

Tamo su učenicima na raspolaganju lekcije iz osnovne vojne obuke, i to nekoliko puta sedmično.

Fotografkinja je očekivala da vidi djecu u uniformama kako salutiraju ispred zastava, rade vježbe, poput onih koje je moguće vidjeti u američkim srednjim školama koje nude programe za kadete.

Umjesto toga, ona je zatekla učionicu punu učenika, među njima i 11-godišnjake, kako uče rastaviti i napuniti kalašnjikove.

U školskom dvorištu učenici su učili kako pravilno koristiti specijalna odijela u slučaju nuklearne ili hemijske katastrofe.

Fotografija jednog učenika s plinskom maskom i gumenim rukavicama pravi je primjer i pokazatelj onoga što Rusi nazivaju vojno-patriotskim obrazovanjem. Kroz niz govora i službenih dekreta, predsjednik Vladimir Putin i njegova vlada nedavno su napravili ovaj plan i program normi u cijeloj zemlji, nudeći adolescentima niz instrukcija iz ideologije, vjere i spremnosti za rat.

U svome fotoeseju. Sarah se fokusira na dva vojna kampa za djecu u dobi između deset i 17 godina. Jedan je smješten u blizini nekadašnjeg bojišta Borodino, gdje se Rusija borila protiv francuskih snaga pod vodstvom Napoleona. Drugi kamp za “pravoslavne ratnike” podrazumijeva kombinaciju borbenog treninga uz strogo pridržavanje pravoslavne kršćanske vjere.

Miješanje ortodoksne pravoslavne vjere s vojnim treningom nešto je što fotografkinja dosad nije vidjela.

No ovo je u Rusiji “uobičajeno”. Putin je i ranije tvrdio da je domoljubni odgoj potreban jer je Rusija u sredini, između “žestoke konkurencije” sa Zapada i da je važno očuvati dušu ruskog naroda.

“Ova borba je apsolutna stvarnost, baš kao i borba za mineralne resurse”, rekao je Putin 2012. godine, dodavši da bitke u duhovnim i ideološkim područjima mogu dovesti do katastrofe za čitave države, do njihove slabosti, ali i propasti, do gubitka suvereniteta i bratoubilačkih ratova.

Izbijanjem rata u Ukrajini, manje od dvije godine nakon ovog govora, ta izjava postala je skoro pa proročanska. Revolucija u Ukrajini na vlast je dovela prozapadnu vladu, a Rusija je reagirala invazijom i pripojenjem regije Krim, što je izazvalo separatističku pobuni u istočnoj Ukrajini.

Nastali sukobi razvili su se u bratoubilački rat koji je odnio gotovo deset hiljada života i izazvao duboki jaz u ruskim odnosima za Zapadom.

S druge strane, ovaj rat izazvao je oživljavanje domoljubnog žara i nacionalizma u Rusiji, pa i nastanak kampova za mlade poput onih koje je dokumentirala fotografkinja Blesener.

Istraživanja s početka godine ukazuju da 81 posto Rusa pokazuje povjerenje u oružane snage, što je za 20 posto više u odnosu na rezultate prije sukova u Ukrajini.

Veliki dio tog novoutemeljnog divljenja došao je od medija pod kontrolom Kremlja koji su stavili junački sjaj na ruske vojne podvige u Ukrajini, ali i u Siriji u novije vrijeme.

Ipak, kako je ispričala fotografkinja, u kampovima koje je posjetila nema toliko propagande kao u medijima.

“Ni instruktori na potiču djecu da se osobno dive Putinu. Njegovo ime jedva se pominje. Riječ je više o poštovanju domovine Rusije.”

I unatoč naglasku na vojnu obuku, voditelji kampova nikad ne govore za kojeg se prijatelja učenici trebaju pripremati.

Jedan je od učitelja kazao fotografkinji: “Mi ne znamo svjetske tajne. Mi ne želimo rat, ali se pripremamo za rat.”

Autor: Radiosarajevo.ba