Oblačno vrijeme s padavinama i narednih dana

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme.

U većem dijelu zemlje je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Više padavina prijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 24°C.

Sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 13°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24°C, na jugu zemlje od 24 do 28°C.

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini veći dio dana umjerena oblačnost. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21°C, na jugu zemlje do 24°C.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje od 14 do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23°C.