Oblačno jutro: U BiH poslijepodne kiša i grmljavinaavina

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

Prije podne kiša se očekuje na zapadu, jugozapadu Bosne i u Krajini. Poslije podne padavina u cijeloj zemlje, izraženije u Hercegovini, a u večernjim satima još ponegdje u Posavini, na krajnjem istoku i sjeveroistoku Bosne i u Hercegovini.

Grmljavina je moguća na jugu i jugoistoku. Vjetar, slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 13 do 17, a dnevne od 18 do 23, na jugu i sjeveroistoku do 27 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuju poslije podne. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 22 stepeni.

Prolazak fronte kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba.

Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, iscrpljenosti, nervoze i nesanice. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti.

Opšta slika postepeno će se pogoršavati sa zapada prema ostatku zemlje.

