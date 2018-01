Objesila se nakon što je greškom poslala poruku svome dečku

Tinejdžerka je sebi oduzela život nakon što je slučajno otkrila svom dečkom da je spavala s nekim drugim. Naime, Charlotte Guy (17) umjesto svojoj prijateljici, poruku u kojoj je pisala o tome kako je prevarila dečka, poslala je upravo njemu, svom dečku Jacku Hurstu (20).

Nakon što je shvatila da je poruka otišla na “krivu” adresu, napisala mu je novu; “Zbogom, molim te, oprosti mi”, a potom i posljednju u životu; “Volim te – znajući da me mrziš, dovoljno je”.

Jack je pozvao policiju nakon što je pročitao poruke i iskoristio svoj Snapchat nalog kako bi odredio njenu lokaciju, ali policija je stigla prekasno. Charlotte su našli obješenu na drveta u Wiganu. Bili su u vezi dvije godine, s kraćim prekidima.

On je izjavio u istrazi:

“U nedjelju mi je poslala poruku da moramo razgovarati. Rekao sam da radim nešto i da se čujemo kasnije. Nakon toga mi je poslala Snapchat poruku, koja je bila namijenjena njenoj prijateljici, ali je stigla meni”.

“U poruci je bilo da je spavala s nekim u subotu navečer. Napisala je potom da poruka nije za mene, i ispričavala se da je užasna osoba. Napisala je i da je željela pričati sa mnom o tome i sve objasniti, ali ja nisam bio raspoložen za razgovor”, kazao je Jack.

“U 17:11 sam dobio dugu tekstualnu poruku u kojoj je na početku pisalo; Uredu, shvatila sam u čemu je stvar”. Ta me poruku zabrinula, i pokušao sam je pozvati, ali ona nije željela da se javi. Dva minuta kasnije stigla je poruka; “Zbogom. Molim te, oprosti mi”. A potom još jedna; “Volim te, znajući da me mrziš, to mi je dovoljno”, ispričao je dečko nesretne djevojke.