Objavljena vremenska prognoza za novembar u Bosni i Hercegovini

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su vremensku prognozu za predstojeće sedmice, a kako navode, ne očekuju se dramatične promjene vremena. Padavine jesu moguće, ali samo u višim, planinskim predjelima početkom naredne sedmice.

Stabilno vrijeme bez padavina, dakle, preovladavat će u Bosni i Hercegovini do kraja ove sedmice. U kotlinama i duž riječnih tokova prijepodne u Bosni uz slab mraz, moguća je magla i sumaglica. Jutarnje temperature zraka kretat će se između -3 oC i 3 oC u Bosni, a u Hercegovini do 7 oC. Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 7 i 13 oC u Bosni, a na jugu zemlje do 18 oC.

Kiša u nižim i snijeg u planinskim područjima očekuju se u ponedjeljak naredne sedmice. Od utorka (07.11.) prema sinoptičkim kartama doći će do stabilizacije vremenskih prilika u našoj zemlji. Suho i stabilno vrijeme zadržat će se do vikenda. Nove padavine moguće se za vikend.

Temperature zraka u ovom periodu kretat će se do 10 oC u Bosni i 14 oC na području Hercegovine, navodi se u dugoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Autor: N1