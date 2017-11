Objavljena detaljna vremenska prognoza: Nestabilno vrijeme s kišom i snijegom

Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne sutra će prijepodne biti više niske naoblake.

U većem dijelu zemlje bit će vedro. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana dolazak oblačnost sa zapada će u Bosni i Hercegovini usloviti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar u Bosni slab južnog smjera. U Hercegovini slab vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4, na jugu zemlje od -4 do 1 stepen. Najviša dnevna uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje do 8 stepeni.

U Bosni i Hercegovini će u srijedu, 29. novembra biti pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana se prognozira dolazak padavina sa jugozapada. Ispočetka kiša uglavnom u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i zapadnom dijelu Hercegovine. U ostalim područjima lokalno slaba kiša. U noći na četvrtak jačanje padavina i proširit će se na cijelu zemlju. Snijeg će padati iznad 1000 metara nadmorske visine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine južnog smjera. U Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -7 i -3, na jugu zemlji u Krajini od -1 do 2 stepena. Najviša dnevna između 3 i 8, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U BiH u četvrtak, 30. novembra bit će oblačno vrijeme s jačim padavinama prijepodne. Uglavnom kiša, na planinama i snijeg. U Krajini snijeg ili susnježica se prognoziraju i do 500 metara nadmorske visine. U drugoj polovini dana slabije padavine. Od večernjih sati prema kraju dana, uslijed pada temperature zraka, posvuda u Bosni i po nizinama je moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar u Bosni prijepodne mijenja smjer na sjeverozapad umjerene jačine. U Hercegovini prijepodne jako jugo, koje će oslabiti od sredine dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4, na jugu zemlje od 7 do 10 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 2 i 6, na jugu zemlje od 10 do 13 stepeni.

U BiH se u petak, 01. decembra prognozira oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom ili susnježicom. U Hercegovini će padati kiša, na planinama snijeg. Vjetar će biti slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

