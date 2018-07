Objavljen snimak dramatičnog leta za Zadar, 30 putnika je završilo u bolnici

30 putnika koji su kompanijom Ryanair u petak letjeli na letu FR7312 Dublin – Zadar primljeno je u bolnicu u Njemačkoj nakon što je avion prisilno sletio u Frankfurtu jer je došlo do naglog pada tlaka u kabini.

Nekima od hospitaliziranih putnika krvarilo je iz očiju i ušiju, javio je BBC.

Iz kompanije su poručili kako su upotrebljene maske za kisik te da je posada izvela kontrolirano slijetanje.

Podsjetimo, avion se u sedam minuta s visine od 8000 metara spustio na 3000 metara te je u petak oko 23:30 sati sletio na aerodrom Hahn blizu Frankfurta.

ABC je na Twitteru objavio snimku iz aviona u trenutku kada je došlo do pada pritiska.

Putnik Miomir Todorović na Twitteru je objavio fotografiju iz kabine uz poruku:

”Dekompresija na 11.000 metara i naglo spuštanje na 2800 metara. Prinudno slijetanje na Frankfurt Hahn. Jedva čujem na desno uho. Bitno da smo preživjeli.”

Iz Ryanaira su poručili kako je avion ”normalno sletio, a putnici se iskrcali, dok je jednom dijelu pružena medicinska skrb iz predostrožnosti”.

U avionu je bilo 189 putnika, od čega je 33 bilo hospitalizirano, a neki su odlučili kako neće nastaviti putovanje, izvijestila je njemačka policija.

Harrowing video shows cabin of a Ryanair flight en route to Croatia that plummeted nearly 30,000 feet in less than 10 minutes on Friday. 33 passengers were injured in the incident. https://t.co/3f4TNHwrIJ pic.twitter.com/7PAmWtOMq8

— ABC News (@ABC) July 16, 2018