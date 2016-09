Nožem usmrtila silovatelja: Djevojka uhapšena zbog ubistva

‘Molim vas, zovite policiju i Hitnu! Mislim da je čovjek mrtav. Zatočio me u stanu i pokušao silovati’, vikala je vidno rastrojena i suznih očiju 21-godišnja djevojka s prozora stana u zagrebačkoj Novoj Vesi, piše Jutarnji.hr

Subotom u to vrijeme na ulici ima dosta prolaznika. Neki su se zaustavili, saslušali rastrojenu djevojku i pozvali policiju.

Djevojka je u jeku žestoke svađe u subotu oko 11 sati ubila 48-godišnjeg Darka K., policiji i sudovima odavno poznatog višestrukog silovatelja, provalnika i počinitelja krađa. Hitna pomoć je došla za nekoliko minuta, ali Darku K. više nije bilo spasa. Povrede koje mu je 21-godišnjakinja zadala kuhinjskim nožem bile su smrtonosne. Djevojku su, pak, policajci priveli u policijsku postaju na kriminalističku obradu. Stanari Nove Vesi jučer su bili zgroženi. I dok je većina odbila komentirati događaj zbog straha koji im je za života u kosti usadio očito ne baš omiljeni susjed Darko, neki su ipak novinarima dali nekoliko podataka.

– Kad nije po zatvorima, Darko u tom stanu živi s roditeljima. Oni su uvijek bili njegovi zaštitnici i nalazili opravdanja za njegov promašeni život. Djevojka koja je bila na prozoru i govorila da je Darko možda mrtav te da ju je htio silovati nakon što ju je zaključao u stan, bila je prestravljena. Niko ne zna ko je ona, nije tu dolazila prije.

Jedna komšinica je rekla kako misli da je djevojka ‘prodavačica ljubavi’. Bila je intenzivno našminkana i veoma izazovno uređena, kao za noćni provod. Možda ju je Darko upoznao prethodnu večer negdje vani u izlasku ili ju je pozvao u stan na druženje pa je stvar izmakla kontroli. Onako šokirana, djevojka nas je pitala na kojem je kućnom broju i u kojoj ulici. Ako je istina to što je kroz prozor vikala, onda je prošla pravu agoniju i patnju. Jadna cura – rekla je za Jutarnji list jedna od stanarki zgrade.

Drugi komšija je, pak, naglasio kako su Darkovi roditelji proteklih dana negdje otputovali.

– Ne znam koliko su se mislili zadržati i gdje su, kaže nam. Na mjestu ubistva u Novoj Vesi 21 sat policija je jučer provela uviđaj. Izuzeti su tragovi i prikupljeni podaci kako bi se rekonstruirao cijeli zločin. Istraga će pokazati i je li ko od dvoje sudionika bio pod utjecajem alkohola ili droge.

Darko K. je 1993. zbog trostrukog silovanja osuđen na sedam godina zatvora. Tada je imao samo 25 godina, a na uvjetnu slobodu je pušten 2001. kada mu je ostalo dva mjeseca zatvora, ali nije uspio obuzdati svoj seksualni nagon pa je 15. aprila 2001. silovao djevojku koju je pokupio u Ilici te ju odvezao na Jarun gdje ju je napao. Za taj je zločin osuđen na sedam godina zatvora. No, u proljeće 2006., samo dva mjeseca nakon uvjetnog puštanja na slobodu, u parku Ribnjak silovao je 22-godišnju djevojku. Upoznao ju je u noćnom tramvaju te su se dogovorili da će otići do parka prošetati. No, u jednom ju je trenutku oborio na tlo i obljubio. Policiji je poznat i po krađama i provalama.