Novi temperaturni šok: Iduće sedmice živa se penje i do +25, a nakon toga…

Nakon drastičnog zahlađenja, mrazeva, niskih temperatura i obilnih padavina, praćenih olujnim vjetrom, naredna sedmica donosi posve drugačije meteorološke prilike i rast temperature koja će, prema nekim najavama, dosezati i do 25 stepeni Celzijusa.

Snježni nanosi i aprilska mećava pogodili su cijeli region, no dok traje borba sa vremenskim neprilikama, meteorolozi u regiji već najavljuju novi temperaturni šok koji će uslijediti naredne sedmice.

Nakon drastičnog zahlađenja, mrazeva, niskih temperatura i obilnih padavina, praćenih olujnim vjetrom, naredna sedmica donosi posve drugačije meteorološke prilike i porast temperature koja će, prema nekim najavama, dosezati i do 25 stepeni. Kao najtopliji dani predviđaju se u četvrtak i petak, 27. i 28. april.

Međutim, nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, vraća nam se kiša koja će se nastaviti sve do kraja mjeseca, ali i tokom prvomajskih praznika, pa i nakon njih…

Svjetski meteorološki sajt Accuweather najavljuje snijeg i kišu sve do nedjelje, 23. aprila, uz povremene sunčane intervale koji će nas najviše “pogoditi” u subotu, te uz blagi rast temperatura. Jače zatopljenje predviđa se od ponedjeljka, 24. aprila, a najviše temperature u četvrtak, 27. aprila, kada će živa dosegnuti 22 stepena.

Međutim, bit će kratkog daha… Nakon toga slijedi novo naoblačenje i nove padavine, a i temperature će se u jutarnjim satima ponovo spuštati ispod nultog podioka.

Poznati nosveški meteo-sajt YR.no nudi malo više optimizma, pa oblačno vrijeme s padavinama najavljuje još sutra, a potom sunčanu cijelu sedmicu i temperature koje će do narednog petka porasti do 25 stepeni. Međutim, već za kraj dana u petak, 28. aprila, najavljuje se naoblačenje s kišom i postepenim padom temperature.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH i narednih dana najavljuje niske jutarnje temperature zraka, koje će se u Bosni kretati od -2 do 2 stepena, a u Hercegovini do 8 stepeni. Najviše dnevne temperature kretat će se između 2 i 7 stepeni u Bosni, a u Hercegovini do 14 stepeni.

Prema prognozama FZHBiH i aktuelnim sinoptičkim kartama, do kratke stabilizacije vremenskih prilika doći će u subotu (22.04), ali jutro će i dalje biti svježe, sa slabim mrazom pri tlu. Maksimalne dnevne temperature dosezat će do 18 stepeni.

Za razliku od svjetskih meteoroloških sajtova, FZHBiH ne najavljuje bitnije poboljšanje vremena nakon 23. aprila, već se do kraja mjeseca u cijeloj BiH predviđa nestabilno vrijeme sa povremenim padavinama, koje će biti naručito intezivne 27. i 28. aprila.

Ipak, temperature zraka bit će u laganom porastu, a mraz u ovom periodu moguć je samo na većim nadmorskim visinama.

VRIJEME U BIH NAREDNIH DANA

U petak, 21.04.2017. u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne i krajem dana. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u centralnom, zapadnim i istočnim područjima Bosne sa slabim snijegom.

U Hercegovini, malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od -1 do 5, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

U subotu, 22.04.2017. u jutarnjim satima mraz i prohladno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu.

Jutarnja temperatura od -6 do 0, na planinama i do -12, na jugu od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U nedjelju, 23.04.2017. u Bosni pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini umjereno oblačno. Poslije podne uz postepeno naoblačenje moguća je mjestimična i slaba kiša. Krajem dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 2 do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu od 13 do 16 stepeni Celzijusa.