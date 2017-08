Novi problemi za građane Houstona: U poplavama isplivali otoci vatrenih mrava

Stanovnici Houstona koji se već danima bore s katastrofalnim poplavama upozorili su vlasti da se suočavaju s još jednim problemom koji baš i nisu očekivali – vatrenim mravima.

Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko snimaka cijelih kolonija poprilično opasnih mrava čiji ugrizi mogu biti izuzetno komplicirani i bolni. Za neke ljude, koji imaju problema s alergijama, čak i smrtonosni.

Na prvi pogled ti ‘otoci’ vatrenih mrava izgledaju poput neke prljavštine, ali kada se kamera približi, jasno je da je riječ o živim bićima. Business Insider piše da ovo nije prvi put da Amerikanci imaju problem s vatrenim mravima, gotovo svaka veća poplava donosi ‘otoke’ opasnih bića.

Naime, ti mravi imaju zapravo zapanjujuću sposobnost preživljavanja u vodi. Povezuju se pomoći ljepljivih jastučića ispod svojih nogu i na takvoj nakupini mogu preživljavati sedmicama. Oni na samom dnu tako su čvrsto spojeni s ostalom nakupinom da voda do njih zapravo i ne može proći, ali tijekom ‘putovanja’ cijeli splav ‘mutira’ i oni koji su na dnu vrlo brzo mogu doći i na vrh. Stručnjaci tvrde da neki ti otoci mogu sadržavati i 100.000 mravi koji na taj način sedmicama mogu tražiti suho područje gdje će se kolonija nastaniti.

To suho područje mogu biti i brodovi, tako da na posebnom oprezu moraju biti oni kojiiz poplavljenih područja bježe vodenim putem.

And look, guys. The ants are now just feet from house. pic.twitter.com/rt2aU7Uvm3

— Mike Hixenbaugh (@Mike_Hixenbaugh) 28. kolovoza 2017.