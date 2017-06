Novi problemi na pomolu: Pasoša će biti, ali pitanje je do kada?

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) ima ugovor s kompanijom „Milbauer“ o nabavci pasoša do kraja marta naredne godine.

S obzirom na to da je prije dva dana poništen i četvrti tender za nabavku pasoša i da bilo kojoj firmi koja dobije ovaj posao treba najmanje osam mjeseci da u martu naredne godine počne s isporukom novih putnih isprava, jasno je da bi građani BiH ponovo mogli ostati bez pasoša.

U Agenciji tvrde da građani neće ostati bez pasoša jer IDDEEA ima važeći ugovor s „Milbauerom“ o isporuci pasoša na period od jedne godine.

Ovim ugovorom je, kažu u Agenciji, ugovorena isporuka dovoljne količine pasoških knjižica za taj period.

– „Milbauer“ je osigurao neophodni repromaterijal za normalnu proizvodnju pasoških knjižica. U narednom periodu će ih i isporučiti. Očekujemo da će se u kratkom periodu u cijelosti normalizirati proces izrade putnih isprava – ističu u IDDEEA-i.

Međutim, u tenderu je navedeno da sve aktivnosti nabavke pasoša moraju biti provedene do 21. marta naredne godine, što praktično znači da odabrani dobavljač do tog roka mora isporučiti obrasce pasoša. IDDEEA je na ovaj način definirala rok do kojeg treba završiti sve aktivnosti, ali ne i kada počinje teći taj rok.

Rokove je moguće definirati tek onda kada ugovor s odabranim dobavljačem bude potpisan, a u ranijim postupcima za predmetnu javnu nabavku rok za isporuku obrazaca je iznosio 180 dana od dana potpisivanja ugovora.

Polikarbonat ne osigurava bolji kvalitet i zaštitu pasoša

Sagovornici „Avaza“ ističu da je potpuno neosnovan zahtjev da pasoške knjižice moraju biti sačinjene od tankog savitljivog polikarbonata. Važeće zakonodavstvo, ističu izvori našeg lista, više ne predviđa ovu tehnologiju kao obligatornu.

– Polikarbonat ne osigurava bolji kvalitet ili zaštitu pasoša niti doprinosi većoj trajnosti pasoša, nego isključivo predstavlja istu i daleko skuplju verziju jednako dobrih, a značajno jeftinijih rješenja – kažu nam sagovornici.

Autor: Avaz.ba