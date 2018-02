Novi detalji ubistva u Trebinju: Prijatelja izbo zbog djevojke i popravke vozila

Nakon stravičnog ubistva koje se tokom vikenda dogodilo u Trebinju, otkriveni su novi detalji prema kojima se navodi da je Trebinjac Spaso Milišić (30) nožem ubio svog sugrađanina i prijatelja Nenanju Šupljeglava (29).

Prema navodima Policijske uprave Trebinje, Milišić je uhapšen u nedjelju, 11. februara, u ranim jutarnjim satima pod sumnjom da je počinio krivično djelo Ubistvo, prenosi “Blic“.

Inače, ovaj slučaj dogodio se u tri sata poslije ponoći, u noći između subote i nedjelje, kada je došlo do fizičkog obračuna dvojice prijatelja u ugostiteljskom objektu “Merlot”.

Milišić se, kako tvrde nezvanični izvori, tereti da je Šupljeglava, inače svog prijatelja, nožem ubo u vrat i to nakon što je između njih dvojice došlo do svađe. Navodno je do svađe došlo zbog djevojke, ali i popravke vozila.

Prema nezvaničnim informacijama sve se odigralo oko tri sata iza ponoći gdje su mladići sjedili skupa u društvu. U jednom trenutku su se počeli raspravljati i svađati. Spaso je u jednom momentu ustao i izašao iz kafića. Ubrzo se vratio s nožem u ruci. Potom je prišao Nemanji koji je krenuo u toalet, te ga je ubo u vrat. Nakon toga je pobjegao iz kafića. Nekoliko sati poslije je pronađen i priveden. Kod njega je nađen i nož kojim je usmrtio prijatelja.

Danas bi trebala biti obavljena obdukcija tijela ubijenog mladića, nakon čega bi trebao biti poznat tačan uzrok smrti.