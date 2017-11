Nove mape NASA-e pokazuju da planeti prijeti velika katastrofa

Najnoviji NASA grafički prikazi pokazuju da opasnost od otapanja prijeti mnogo većem broju glečera nego što se do sada pretpostavljalo.

Grenlandski led spušta se duboko u more, a na većim dubinama voda je toplija.

Grafike prikazuju koliko se dugoko grenlandsko kopno spušta u vodu: dublji slojevi mora su topliji

Nove karte, koje je NASA napravila u saradnji sa oko 30 naučnih ustanova, detaljnije nego ikada prikazuju morsko dno na obali i podnožje stijena ispod ledenog grendlandskog pokrivača, piše Welt.de.

One pokazuju da dva do četiri puta više glečera na obali dopire ispod površine mora. To je veoma loša vijest, jer površinskih 200 metara vode potiče sa Arktika, pa je ona samim tim prilično hladna, ali voda na većim dubinama stiže u to područje iz južnijih krajeva i toplija je za čak četiri stepena Celzija.

Glečeri u ovom toplijem dijelu mora brže će se otopiti, a ako se potpuno otope – što, prema procjeni stručnjaka, ne bi trebalo da se dogodi u narednih 100 godina – nivo mora mogao bi da poraste za 7,42 metra, čak sedam centimetara više nego prema ranijim proračunima.

“Rezultati pokazuju da ledu na Grendlandu prijeti znatno veća opasnost od klimatskih promjena nego što smo očekivali”, kaže Josh Villis iz NASA-e.

Autor: Radiosarajevo.ba